









Ciudad de Mexico , 30 de marzo de 2026 Ver más periódicos

“En nuestro movimiento no hay cabida a los privilegios ni al derroche”, son palabras del expresidente Andrés Manuel López Obrador secundadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Quizá esos enunciados no fueron escuchados por el diputado Cuauhtémoc Blanco, quien llegó este fin de semana al nuevo Estadio Banorte en una camioneta valuada en más de tres millones de pesos. La situación resulta más extraña si se toma en cuenta que el legislador logró entrar al recinto que, según las propias autoridades, no tendría acceso para vehículos y todos los asistentes debían llegar caminando o mediante los transportes que dispuso el gobierno capitalino. De ahí que muchos se preguntan cuáles serán los privilegios de los que goza el también exfutbolista para haber evadido las reglas que todos los demás ciudadanos tuvieron que acatar.

Parecía que el legislador Félix Salgado Macedonio se había resignado a no contender por Guerrero, donde gobierna su hija, ante las nuevas reglas contra el nepotismo que implementó el Movimiento Regeneración Nacional, pero no. El senador arremetió contra la presidenta de su partido, Luisa María Alcalde, por tener supuestamente a toda su familia trabajando en la administración pública, y se volvió a postular como interesado en ser el candidato a la gubernatura el próximo año cuando Evelyn Salgado deje el encargo.

Diputados del PAN, entre ellos Federico Döring y Raúl Torres Guerrero, acusaron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de financiar al régimen cubano mediante contratos por más de 227 millones de pesos para la compra de medicamentos, cuestionaron que esas adquisiciones se realicen bajo el argumento de ayuda humanitaria y señalaron que, según su dicho, incluso se estarían comprometiendo insumos destinados a tratamientos de enfermedades graves como el cáncer; además, exigieron una investigación sobre el destino de los recursos y la legalidad de las operaciones, al advertir que el caso podría afectar la relación de México con Estados Unidos y Canadá.

Sin anuncio público y de manera discreta, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) relevó la semana pasada al titular de la Comisión de Autorización Sanitaria (CAS) y nombró al doctor Rodrigo Bazúa, quien venía de desempeñarse como coordinador de Políticas de Seguridad Social en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en un momento en que México entra a la revisión y renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y bajo presión de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, que ha buscado, incluso a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que se aceleren las autorizaciones de productos y ensayos clínicos, además de avanzar en la homologación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA); en el sector, la incógnita es si el relevo permitirá mayor agilidad regulatoria o si derivará en más retrasos por la curva de aprendizaje y los tiempos administrativos.

La política de austeridad en el Estado de México enfrenta un foco de presión en la gestión de Mónica Chávez Durán, titular de la Oficialía Mayor, ante señalamientos de adjudicaciones dirigidas y favoritismo empresarial que ponen en duda la narrativa oficial de disciplina en el gasto. La licitación de seguros se ha convertido en el punto más visible de esa controversia, por la presunta ventaja otorgada a Seguros Bx+ y Aseguradora Argos, en un proceso que, según las acusaciones, habría limitado la competencia y reducido las opciones para el gobierno. Para la administración de Delfina Gómez, el reto es demostrar que la austeridad no es sólo un discurso, sino una práctica verificable en el uso de los recursos públicos.