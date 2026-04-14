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Martha Tagle

Análisismartes, 14 de abril de 2026

Barcelona: la prueba del progresismo

La página oficial añade que busca unir regiones y generaciones, alinear visiones entre liderazgos, activistas, pensadores y partidos, y convertir “la convicción en acción y la ambición en resultados”.

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