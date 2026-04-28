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Martha Tagle

Análisismartes, 28 de abril de 2026

México ante la ONU

Faltaron organizaciones, pero se llevó una radiografía de la situación. Vino, sobre todo, a mirar de frente una crisis que México no puede seguir administrando como si se tratara sólo de cifras, expedientes o discursos.

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