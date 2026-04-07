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Martha Tagle

Análisismartes, 7 de abril de 2026

Enfrentar la crisis de desapariciones

Desaparecer en México no es solo faltar. Es quedar suspendido entre la ausencia y la incertidumbre; es romper una vida, una familia y una comunidad entera.

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