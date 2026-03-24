Paridad en municipios: ni error ni anécdota











Ciudad de Mexico , 24 de marzo de 2026 Ver más periódicos

No es casual que el primer reconocimiento formal de sus derechos políticos haya ocurrido justamente ahí; en 1947 se reconoció a las mujeres el derecho a votar y ser votadas en elecciones municipales, y solo hasta 1953 ese derecho se reconoció en el ámbito federal.

Durante décadas, los ayuntamientos fueron territorio de cacicazgos locales, redes de poder masculino, herencias familiares y control político territorial. En muchos municipios, las mujeres podían participar, acompañar campañas o sostener trabajo comunitario, pero no ser reconocidas como sujetas políticas. Por eso el avance en presidencias municipales fue mucho más lento que en otros cargos. Todavía en 2022, de 2.471 municipios y alcaldías, solo 545 eran gobernados por mujeres, es decir, el 28,9 por ciento. El dato confirma que el ámbito municipal sigue siendo uno de los espacios más cerrados para el ejercicio real del poder por parte de las mujeres.

Nada de lo alcanzado fue gratuito. La paridad municipal no nació de una concesión del poder, sino de años de presión, acciones afirmativas y litigio estratégico de colectivas y mujeres en los estados. En 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral sostuvo, mediante jurisprudencias, que la paridad debía aplicarse también en los ayuntamientos, tanto en su dimensión vertical como horizontal, y reconoció además el interés legítimo de las mujeres para impugnar decisiones que afectarán sus derechos políticos. Esa batalla judicial y política se desembocó en la reforma constitucional de 2019, la de #ParidadEnTodo, que incorporó la paridad también en el artículo 115 constitucional.

Por eso resulta tan grave que, en la iniciativa de reforma constitucional electoral enviada por la Presidenta, el llamado Plan B, hubiera desaparecido el principio de paridad en el texto relativo a los municipios. La omisión fue señalada públicamente y desde el propio oficialismo se habló de corregirlo. Se quiso presentar como un “error”, pero lo que despareció en el papel no fue un accidente inocente, sino la expresión de una resistencia histórica a reconocer a las mujeres como sujetas plenas de poder, justo en el nivel donde más obstáculos enfrentan.

Aunque esa omisión se enmiende, el episodio deja una lección inquietante: la paridad sigue siendo vista por muchos como algo prescindible, negociable o secundario. Y no lo es. En los municipios se deciden y ejecutan buena parte de las políticas y servicios que impactan la vida concreta de las mujeres de a pie: seguridad, alumbrado, movilidad, agua, cuidados, prevención de violencias, acceso a espacios públicos, atención comunitaria. Ahí donde el gobierno debería ser más cercano, las mujeres siguen gobernando con menos recursos, con mayor precariedad institucional, bajo presión patriarcal y, en muchos casos, bajo la sombra de la delincuencia organizada, que amenaza, condición y disputa el control territorial.