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Martha Tagle

Análisismartes, 24 de marzo de 2026

Paridad en municipios: ni error ni anécdota

La historia de la paridad en los municipios es también la historia de las resistencias que las mujeres han debido enfrentar para ejercer el poder en el espacio de gobierno más cercano a la vida cotidiana.

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