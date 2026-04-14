









Ciudad de Mexico , 14 de abril de 2026 Ver más periódicos

Desde los días en que el vasto territorio de Nueva España articulaba la vida económica y política del imperio español en el continente, la isla de Cuba y lo que hoy es México compartieron un destino común.

La Habana y Veracruz no fueron únicamente puertos: fueron ejes de un sistema que enlazó comercio, cultura y poder. Por esas rutas circularon metales preciosos, azúcar, tabaco y esclavos; pero también ideas, lenguas y aspiraciones que terminaron por fundir dos sociedades en una cercanía que el tiempo no ha disuelto.

Aquella relación colonial no fue superficial. En lo social, las migraciones constantes entre ambas orillas generaron comunidades entrelazadas; en lo cultural, la música, la religiosidad popular y la gastronomía se enriquecieron mutuamente; en lo político, ambas regiones fueron escenario de tensiones entre control metropolitano y pulsión emancipadora. La historia compartida no es una coincidencia geográfica: es una construcción de siglos.

En ese largo proceso, la figura de José Martí ocupa un lugar singular. Llegó a México en 1875, joven aún, exiliado y ya comprometido con la causa independentista. En la capital mexicana encontró no sólo tribuna en periódicos y círculos literarios, sino también un espacio vital que marcaría su destino. Fue aquí donde conoció a Carmen Zayas Bazán, joven cubana perteneciente a una familia acomodada, con quien contrajo matrimonio en 1877. De esa unión nació un solo hijo, José Francisco Martí, el entrañable “Ismaelillo”, símbolo íntimo de su paternidad y de su sensibilidad literaria.

El encuentro entre Martí y Carmen se dio en el seno de la comunidad cubana en el exilio, en tertulias y espacios donde convergían ideas, afectos y proyectos de nación. México fue, en ese sentido, punto de convergencia entre la vida personal y la vocación política del prócer cubano. Durante su estancia, Martí habitó una casa ubicada en lo que hoy ocupa la representación del gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México, inmueble que ha sido rehabilitado bajo la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Este espacio, conservado en su estructura original, no sólo resguarda un fragmento de la memoria martiana, sino que aspira a convertirse en punto neurálgico de la comunidad tlaxcalteca y en una auténtica cuna de mexicanidad en la capital del país.

En sus escritos, Martí dejó constancia de su admiración por México, al que reconocía como una nación de dignidad y temple. Su paso por estas tierras no sólo consolidó su pensamiento latinoamericanista, sino que selló un vínculo emocional que con el tiempo se volvería parte del imaginario compartido entre ambos pueblos.

Con el transcurso de los años, esa cercanía dejó de ser únicamente histórica para convertirse en estratégica. La geografía ha sido determinante: tanto Cuba como México comparten una vecindad inevitable con Estados Unidos, lo que ha condicionado sus decisiones políticas y económicas. Lo que ocurre en la isla repercute, de una u otra forma, en el equilibrio regional del que México forma parte.

Hoy, con una población cercana a los 11 millones de habitantes, Cuba presenta una estructura demográfica madura, con una proporción creciente de adultos mayores y una base juvenil más contenida. A pesar de las limitaciones materiales, mantiene indicadores sociales notables: niveles de alfabetización prácticamente universales, cobertura sanitaria integral y una expectativa de vida comparable con países desarrollados. Estos logros resultan aún más significativos si se consideran las restricciones derivadas del bloqueo económico, que ha limitado durante décadas el acceso a insumos, tecnología y financiamiento.

Esa paradoja —eficiencia social frente a escasez estructural— no puede entenderse sin una lectura geopolítica. México, en este contexto, ha sostenido una política histórica de solidaridad hacia Cuba, no sólo por razones humanitarias, sino por una lógica de equilibrio regional. La cercanía con el Caribe representa también una forma de afirmación latinoamericana frente a presiones externas.

La coyuntura internacional actual obliga a una reflexión más amplia. La persistencia de mecanismos de presión económica como instrumento político plantea dilemas éticos profundos. La asfixia mediante restricciones comerciales puede resultar tan devastadora como el uso de la fuerza. En ese sentido, la exigencia de poner fin al bloqueo contra Cuba se inscribe en una lógica global que busca preservar la dignidad de los pueblos frente a formas indirectas de confrontación.