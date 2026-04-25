Morena, desplazó más de 100 años

Desde su fundación formal en 2014, ha ganado dos elecciones presidenciales (2018 y 2024), ha obtenido mayoría en el Senado de la República —con más de 60 escaños propios y una mayoría calificada en coalición—, y ha consolidado una presencia dominante en la Cámara de Diputados, con más de 200 legisladores federales. En el ámbito subnacional,

Morena gobierna más de 20 entidades federativas, incluida la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cuenta con centenares de diputaciones locales en la mayoría de los congresos estatales y controla más de mil presidencias municipales y alcaldías a lo largo del país. No se trata únicamente de victorias aisladas, sino de una ocupación sistemática del poder público en sus tres órdenes, que ha reconfigurado el mapa político nacional.

Este crecimiento exponencial responde a una oferta política que logró articular el descontento social acumulado frente a los partidos tradicionales y, al mismo tiempo, proyectar una renovación de la clase gobernante. En numerosos estados de la República —donde durante décadas e incluso más de un siglo prevalecieron estructuras sin alternancia efectiva— Morena irrumpió como una fuerza de sustitución histórica.

Casos emblemáticos en el sur, el centro y el norte del país evidencian cómo viejos regímenes locales, anclados en prácticas clientelares y redes de poder cerradas, fueron desplazados por una narrativa de cambio que conectó con amplios sectores sociales. Morena no sólo ganó elecciones: desmontó inercias políticas centenarias.

No obstante, la consolidación de esta mayoría plantea un reto estratégico ineludible: ampliar su base electoral sin perder la confianza de su electorado cautivo. La dinámica demográfica, la urbanización acelerada y la emergencia de nuevas agendas públicas obligan al movimiento a disputar nuevos segmentos de votantes, particularmente entre jóvenes, clases medias y sectores digitales. Para ello, resulta indispensable postular representantes populares con empatía social verificable, capaces de mantener un vínculo directo con la ciudadanía. Esta cercanía debe, además, ser consistente con indicadores objetivos como niveles de conocimiento, aceptación y competitividad en encuestas, que hoy determinan en buena medida la viabilidad electoral de cualquier aspirante. La política contemporánea exige legitimidad tanto en territorio como en medición.

En este contexto, Morena enfrenta la necesidad de innovar en sus figuras de liderazgo. El tamaño del movimiento y su expansión territorial demandan perfiles que no sólo representen la identidad política del proyecto, sino que posean capacidad técnica, formación y visión estratégica. La competencia ya no es exclusivamente interna ni doméstica: una oposición que ha perdido espacios institucionales busca rearticularse desde el exterior, utilizando plataformas internacionales, marcos narrativos globales y presión mediática para reposicionarse. Frente a ello, Morena debe consolidar liderazgos con apertura, resiliencia y capacidad de interlocución en múltiples niveles.