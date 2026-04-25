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Ricardo Peralta

Análisissábado, 25 de abril de 2026

Morena, desplazó más de 100 años

Con más de 11 millones de militantes registrados, el Movimiento de Regeneración Nacional ha construido en menos de una década una hegemonía electoral sin precedentes recientes en México. 

Morena ha desplazado más de cien años de estructuras políticas tradicionales, pero su desafío histórico es mayor: construir una arquitectura institucional que le permita trascender coyunturas y asegurar la viabilidad del Estado mexicano durante las próximas décadas.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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