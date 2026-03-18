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Laura Ballesteros

Análisismiércoles, 18 de marzo de 2026

La CDMX en la banca de cara al Mundial

Cada mundial ha sido, históricamente, una oportunidad para ampliar infraestructura y fortalecer el transporte público en las ciudades sede. Hoy, en la Ciudad de México, esa oportunidad no puede desperdiciarse.

El verdadero reto no es cómo mover turistas durante unos días de partidos, sino cómo mover mejor a quienes viven aquí todos los días.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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