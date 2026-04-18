La Crème de la Crème /  ¡Con la iglesia no!

Y en Morena, ¿magistral jugada de ajedrez con dos mujeres (un camino), o bateadora emergente?

“Bueno, no fue una foto, fui yo. La publiqué y pensé que era yo como doctor, y tenía que ver con la Cruz Roja, era un trabajador que apoyamos… El republicano insistió en que la imagen debía entenderse como una representación suya en un papel de a la gente a mejorar”, y no como una figura religiosa…

¡Chitón, yaaa! Que recuerde que una imagen dice más que mil palabras, y si no, que le pregunte a la presidenta Giorgia Meloni y a unos mil 422 millomes de católicos…

Copy right de Tiempos Violentos

El que se pasó de ign…perdón, de abusado, fue el secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth. Fusionó un versículo bíblico con una ‘Pulp Fiction’, filme de Quentin Tarantino, protagonizado por Samuel L. Jackson y John Travolta.

Durante un servicio religioso en el Pentágono, pronunció una cita que atribuyó a la Biblia:

¡Ahh! Cómo se ve que Pulp Fiction ha trascendido generacionalmente, pero que hay quienes son ignorantes y nomás repiten por repetir…

¡Tengan cuidado!

Un animal multicelular que llevaba 24 mil años congelado en Siberia ha vuelto a la vida. Obvio no es un mamut ni un dinosaurio. Es un organismo microscópico multicelular que habita en entornos de agua dulce, conocido por su extraordinaria resistencia.

Cuando los investigadores lo llevaron al laboratorio y lo descongelaron ¡volvió a la vida y comenzó a reproducirse por partenogénesis (reproducción asexual, el organismo genera clones de sí mismo sin necesidad de fecundación).

¡Wow! ¡congelemos a Trump y Co. para que vuelvan dentro de 24 mil años… ¡Pero los que habiten entonces la Tierra que lo vuelvan a congelar antes de que Yisus Trump invoque al Dios Marte!

Resic (dixit Monsi)

Esta columna escribió el viernes pasado “expresidente Quadri” en vez de ‘expresidenciable Quadri’. Quadri sólo fue excandidato presidencial en el 2012. A la grande nunca llegó ¡brincos diera..!)

Disculpas al quadrado.