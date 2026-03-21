La Crème de la Crème / ¡Éxito al ciclista Isaac del Toro!

Breves

-Adiós a la leyenda de la actuación y de las artes marciales que inspiró a varias generaciones. Chuck Norris murió a los 86 años.

-Un marido muy cool le gritó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch en un evento: ‘’¡hazle un hijo a mi mujer aunque lo mantenga yo..!’

¡Home run a domicilio!

Este martes por la noche, en Miami, ¡Venezuela se proclamó por primera vez campeón mundial de béisbol, tras vencer al “equipo de ensueño” de Estados Unidos por 3-2!

¡Sí, en el juego de la pelota caliente, quedó muy claro que, el equipo de béisbol de EU se vio bastante ‘inmaduro (el que entendió, entendió)

Algo es algo

Bueeeno, por algo se empieza… En unos 5 siglos, ojalá el rey en turno ya nos ofrezca las merecidas disculpas que, estaremos dispuestos a aceptarlas…

¡Haberlo dicho antes!

El presidente Donald Trump minimizó el impacto del gasto: es un “pequeño precio a pagar’’, en la denominada “Operación Furia Épica” y apoyó a su secretario de Defensa, Pete Hegseth: “hace falta dinero para matar a los malos”…

¡¿Deveras?! , se emocionan, ¡pues que pasen la charola y, hagan lo propio con el Orange man y Matanyahu..!

¿De quién?

Este jueves, South Pars, el mayor complejo de producción de gas natural licuado (GNL) del mundo, que está muy pegadito a Qatar, sufrió daños “considerables” por los ataques de Israel y EU.

Pero el presidente Trump se desmarcó del ataque israelí al gas iraní: “Estados Unidos no tenía conocimiento alguno…”

Más tarde, el presidente estadounidense aseguró que Israel no realizaría más bombardeos en South Pars, pero amenazó a Teherán de mantener represalias hacia Qatar:

“Destruiré masivamente la totalidad del yacimiento desplegando una fuerza y una potencia que jamás se haya visto…”

¿Por fin? ¿de quién es la mano que mece la cuna sionista?