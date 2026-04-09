Lealtad, valor fundamental en tiempos de oportunismo











Ciudad de Mexico , 9 de abril de 2026 Ver más periódicos

Mi abuelo decía: “Tu firma la pueden falsificar, pero tu palabra es inquebrantable”. Él se refería a que una virtud esencial en las personas son su palabra y los valores que sustentan su integridad, como la lealtad y la honradez.

En tiempos en que la inmediatez domina la vida pública y privada, la lealtad parece haberse convertido en un valor incómodo, casi obsoleto. Aquello que durante generaciones fue considerado un pilar de la convivencia —la palabra empeñada, el compromiso sostenido, la fidelidad a las causas y a las personas— hoy se diluye frente a una cultura marcada por la conveniencia, la exposición constante y la volatilidad de las relaciones.

La lealtad no es un concepto menor. Es, en esencia, el pegamento invisible que sostiene instituciones, amistades, proyectos colectivos y, por supuesto, la vida democrática. Sin ella, todo se vuelve transaccional. Las alianzas dejan de construirse sobre principios y comienzan a depender de cálculos momentáneos. La confianza, que tarda años en edificarse, puede romperse en cuestión de minutos.

Vivimos en una época en la que cambiar de postura, de discurso o incluso de convicciones parece no tener costo. La política no es ajena a esta realidad. La lealtad institucional —aquella que debería guiar la actuación de quienes han recibido la confianza ciudadana— muchas veces se subordina a intereses personales o a coyunturas mediáticas. Se confunde disciplina con sumisión, y congruencia con rigidez. En ese terreno ambiguo, el valor de la lealtad termina desdibujado.

Pero este fenómeno no es exclusivo del ámbito público. En lo social, en lo laboral y en lo personal, la lógica es similar. Las relaciones se vuelven desechables; los compromisos, negociables, y la permanencia, una rareza. Las redes sociales, si bien han democratizado la voz, también aceleraron los juicios y las rupturas. Hoy se aplaude tan fácilmente como se cancela. En ese entorno, la lealtad exige paciencia, templanza y, sobre todo, carácter: virtudes que no siempre son premiadas en la lógica del reconocimiento inmediato.

No se trata de idealizar el pasado ni de ignorar que la lealtad mal entendida puede derivar en complicidad o en inmovilismo. La lealtad no debe ser ciega ni acrítica; por el contrario, su mayor fortaleza radica en la capacidad de sostener principios incluso en la discrepancia. Ser leal no implica renunciar a la crítica, sino ejercerla desde la responsabilidad y el compromiso con algo más grande que el interés individual.

La desvirtuación de este valor tiene consecuencias profundas. Cuando la lealtad se sustituye por la conveniencia, por la ambición propia, se erosiona la confianza social. Cuando la palabra pierde peso, cuando se valora más la “viveza” que la confiabilidad, las instituciones se debilitan. Y cuando los compromisos se vuelven efímeros y pasajeros, el futuro se torna incierto. Un país no puede aspirar a la estabilidad si cada una de las personas que lo habitan no reconocen la importancia de sostener acuerdos, respetar principios y honrar responsabilidades.

Recuperar la lealtad como valor central no implica que nos anclemos al pasado, sino interpretarla a la luz de los desafíos actuales. Significa entender que, en medio del cambio constante, hay principios que deben permanecer. Que la coherencia no es un obstáculo, es una guía. Y que la confianza, ese bien escaso en nuestros días, solamente puede construirse a partir de actos estables en el tiempo.