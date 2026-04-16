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Ricardo Monreal

Análisisjueves, 16 de abril de 2026

Un día sin internet: ¿qué pasaría?

Hoy por la mañana, revisando mi teléfono, pensé en la idea de que por un día nos quedáramos sin internet. Imagina despertar un día y que, de pronto, ya no puedas conectarte.

Con objetividad y siendo realistas, internet y su conectividad dominan hoy la mayor parte de la cotidianidad; nos hemos hecho dependientes de ambos, y si nos faltaran sería complicado llevar nuestras vidas en el día a día.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

X: @RicardoMonrealA

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