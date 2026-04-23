El gran negocio del miedo
Cuando hablamos de emociones, algunas impulsan a actuar; otras, a la reflexión, pero pocas resultan tan eficaces —y lucrativas— como el miedo.
No es coincidencia que domine titulares, conversaciones, recomendaciones algorítmicas y discursos públicos: atrae miradas, y hoy la atención equivale a valor. En un entorno donde cada interacción cuenta, el temor no solo informa, también vende, monetiza, posiciona y marca la agenda.
Los medios lo comprendieron hace tiempo. La vieja regla de que lo impactante abre portada sigue vigente: violencia, crisis o catástrofes se tornan en prioridad; se ha vuelto esencial también para las y los creadores de contenido, porque captura el interés, aunque no siempre por intención maliciosa, más bien por responder a cómo consumimos información. El inconveniente aparece cuando esa amplificación de riesgos deforma nuestra percepción. Puede que el mundo no sea más peligroso que antes, pero así lo parece cuando todo lo vemos filtrado por alertas constantes.
Las redes sociales y el gran consumo de las mismas intensificaron esta dinámica. Plataformas como TikTok o X priorizan lo que mantiene la atención y no necesariamente lo más preciso ni lo comprobado o verídico. Y el miedo engancha. Un contenido alarmista o fuera de contexto suele difundirse más que un análisis mesurado. No hay una conspiración deliberada: los sistemas optimizan resultados, pero, al hacerlo, favorecen lo que impacta por encima de lo que aclara. Esto, a su vez, resulta sumamente peligroso, aunque pocas veces se ha analizado.
En el terreno político, el miedo se utiliza en forma estratégica. Apelar a amenazas —reales o exageradas— simplifica la realidad en bandos (peligros y salvadores). Ejemplos históricos muestran cómo, tras momentos de crisis, el lenguaje del temor facilita decisiones rápidas con menor cuestionamiento público.
Hemos visto en gobiernos propios y en otros países cómo se han inventado amenazas de cualquier índole, enemigos extranjeros fantasma, crisis sanitarias, etc. Yo tengo muy presente el caso del llamado “chupacabras”, que se popularizó en medio una grave crisis económica por la que atravesaba el país, y medios nacionales cubrían a toda hora la nota de esa bestia, que comía animales de granja y era “peligroso” para cualquiera que se dedicara a esta actividad o paseara por lugares solitarios, sobre todo por la noche.
Esto funciona porque está arraigado en nuestra biología. El cerebro humano prioriza detectar riesgos antes que procesar matices. En el pasado, reaccionar rápido era clave para sobrevivir; hoy, ese mismo mecanismo nos hace más susceptibles a una exposición constante a alertas. Vivimos en una ansiedad permanente.
Las consecuencias no son menores. El desgaste emocional aumenta cuando vivimos en estado de alerta; la desconfianza crece si percibimos amenazas en todo. El debate se empobrece cuando el otro se convierte en enemigo, y la información pierde calidad cuando lo urgente desplaza a lo importante.
¿Hay salida? No total, pero sí margen de acción. Los medios pueden contextualizar mejor y evitar exageraciones; las plataformas, ajustar incentivos. En China, por ejemplo, se propuso que quienes crean contenido comprueben que al menos son profesionales o expertos en los temas que abordan. Por su parte, la política podría apostar por un discurso menos alarmista, aunque no siempre sea lo más rentable, y quienes consumimos información podemos hacer pausas, contrastar datos y no dejarnos llevar por reacciones impulsivas.
Como negocio, el miedo es histórico; la gente que lucra con él en alguna o todas sus modalidades lo seguirá haciendo, pues hasta cierto punto no se necesita tener más de cuatro dedos de frente para saber utilizarlo y hacer de él una herramienta generadora de dinero o un arma para controlar masas o personas.
El miedo no va a desaparecer, pues forma parte de nosotras y nosotros. La cuestión es si dejamos que lo exploten como mercancía o si aprendemos a mirarlo con criterio, para que no dicte nuestras decisiones y nuestra vida cotidiana. Seamos un pueblo critico y con discernimiento en una era en que la prontitud le está ganando a la veracidad.