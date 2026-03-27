Plan B: consumatum est











Ciudad de Mexico , 27 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Consumatum Est. No hubo sorpresas. Todo estaba más o menos pronosticado. Con 87 votos a favor y 41 votos en contra de la maltrecha oposición, se aprobó el miércoles el Plan B de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo . Al final del día, impuró el gran acuerdo político en quienes creemos en la Cuarta Transformación. Ahora, el balón estará en la Cámara de Diputados en donde, seguramente, sin mayor problema también se aprobará en los mismos términos que en el Senado. Se dio otro golpe a los privilegios del neoliberalismo. Paso a paso México se transforma, es la reflexión del día.

Desde este espacio de reflexión y discusión de ideas, hacemos un reconocimiento a los 87 senadores de la República que respetaron el acuerdo político previamente discutido. La revocación de mandato esperará un año más, no será posible en las elecciones de 2027, porque se atendió a una preocupación del Partido del Trabajo (PT), partido aliado que nos ha acompañado en otras reformas.

Como siempre, los traidores de la patria quedaron exhibidos en los tableros electrónicos de la votación de la Cámara de Senadores. Es probable que el PRI, PAN y MC paguen en las urnas su negativa de oponerse a los privilegios, de oponerse al pueblo de México. Dicho de otro modo, quienes le apostaban a la ruptura de Morena, PVEM y PT , otra vez, se quedaron con la frustración. Con ello, la coalición: “Juntos Haremos Historia” manda el mensaje de que vamos juntos a la batalla electoral, con una clara conciencia de que atendemos las exigencias de un país que está decidido a instaurar un nuevo orden político, financiero y social. Esto ha irritado en más de siete años a los privilegiados del neoliberalismo.

Bajo esta discusión, los cimientos de la Cuarta Transformación se van fortaleciendo. Los comenzaron nuestro dirigente político y moral, Andrés Manuel López Obrador y, como ya señalamos, se está fortaleciendo mucho más con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien demostró su congruencia en los compromisos adquiridos durante su campaña de 2024. Subrayar, el Plan B quedó aprobado en lo general y en lo particular impulsado por la presidenta, aclarando que, por acuerdo político, se aplicó el tema de la revocación de mandato (artículo 35), porque los senadores del Partido del Trabajo no iban a votarlo un favor. Con ello, los 87 senadores de la República le cumplen al pueblo de México para acabar con los privilegios y excesos. Esto es lo que no soporta ni quería el PRIAN.

Sólo como referencia, el dictamen aprobado fue a los artículos 115, 116 y 134. El artículo 35, como ya consignamos, se retiró de la discusión y no habrá revocación de mandato el próximo año. Con la aprobación, ratificamos que habrá una reducción al gasto en los congresos, además, no podrá haber más de 15 regidores en los municipios, por si fuera poco, se topan con firmeza los salarios de los funcionarios, donde nadie podrá ganar más que la presidenta de este país . Finalmente, se termina con seguros médicos privados y el Senado de la República tendrá que reducir su gasto en un 15%, entre otras cosas.