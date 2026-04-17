elsoldemexico
image

Saúl Monreal Ávila

Análisisviernes, 17 de abril de 2026

México-España, nueva relación

DEMOCRACIA Y DIPLOMACIA

La importancia de la presencia de México en España es importante desde cualquier lado que se quiera ver. Puede ser el comienzo también de una serie de visitas mutuas entre los dos gobiernos con agendas de trabajo comunes en bien de los dos países.

Senador de Morena por Zacatecas

saul.monreal@senado.gob.mx 

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

ÚLTIMAS COLUMNAS

Más Noticias

COLUMNAS

image
Luis Carriles

Aguas profundas / Chihuahua habla de futuro, Zacatecas necesita permisos

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / La prueba Mundial de Brugada

a1154552-6c2c-4c57-a494-7856e1860862 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Opinión 51

Opinión de Bárbara Anderson / El miedo del gobierno vs el miedo de los mexicanos

image
Rubén Moreira

No solo es Dos Bocas

CARTONES

LOÚLTIMO