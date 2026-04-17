México-España, nueva relación

No tengo la menor duda que México y España están llamados a reestablecer una nueva relación diplomática de alcances importantes para ambas naciones, no solo en la vía diplomática, sino en la política, económica y social que Europa misma podría sumarse.

La visita de acercamiento que hoy inicia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo donde participará en Barcelona en la Cumbre de Gobiernos Progresistas es y será fundamental para México en la relación con España.

El resultado final ayudará a cualquier momento de tensión que se tenga con el gobierno español. Será una visita fugaz, pero importante porque se hablará de nuestro país en Europa. Por cierto, la Internacional Socialista es quien está convocando. Van jefes de Estado y primeros ministros con visión progresista.

Temas en la geopolítica internacional serán discutidos en la Cumbre de Gobiernos Progresistas donde la doctora Sheinbaum Pardo tendrá participación ante mandatarios de América Latina y Europa misma. No faltamos a la palabra cuando decimos que hay expectación por escuchar y ver a la primera mujer presidenta en México, hoy considerada una de las líderes mundiales, por su entrega a su responsabilidad, por su determinación en temas coyunturales y por el temple con que los ha sabido llevar.

Avance de la extrema derecha, tensiones políticas entre naciones y los continentes y el fortalecimiento de la democracia forman parte de los temas que abordarán durante tres días en la Cumbre. Como ya señalamos, nuestra presidenta tendrá una participación y seguramente dejará muy claro la postura de México en estos y otros temas.

Aunque no está previsto en la agenda un encuentro con el Rey de España, Felipe VI, sí está confirmada una reunión con Pedro Sánchez, presidente español. Esta reunión de alto nivel servirá, entre otras cosas, para disipar cualquier mala interpretación que haya entre México y España. También habrá reuniones con otros presidentes europeos.

Sin duda, la defensa férrea que harán la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente español, Pedro Sánchez, el mandatario de Brasil, Lula da Silva y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al fortalecimiento democrático en el mundo será tema de discusión permanente en la Cumbre de Gobiernos Progresistas. La expectación que ha levantado la presidencia de varios líderes mundiales es innegable.

Por esta y otras razones de trabajo diplomático decimos que es altamente probable que estemos ante el comienzo de una nueva relación entre México y España, luego de diferendos, a propósito de la Conquista y la exigencia del respeto y reconocimiento a los pueblos originarios. Diferendos, por cierto, de administraciones anteriores a las actuales, pero que en este momento corresponde a los mandatarios conversarlos para que queden superados.