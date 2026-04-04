SRE, una nueva era











Ciudad de Mexico , 5 de abril de 2026 Ver más periódicos

La renuncia del doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez a la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), -por asuntos de salud- debe ser motivo para un reconocimiento a su trabajo y al de su equipo, por una razón fundamental: puso a México en el concurso internacional, además, de fortalecer el respeto que hay de la mayoría de las naciones hacia nuestro país, no es nada sencillo lograrlo.

Estamos ante un mexicano universal de primer nivel que siempre ha defendido a la nación adentro y afuera. En su lugar, ya se perfila para asumir la responsabilidad, Roberto Velasco Álvarez que tendrá que ser ratificado por el Senado de la República en las próximas semanas.

Sostengo la tesis, que este relevo en la Cancillería servirá para fortalecer todo el trabajo en el servicio exterior y permitirá innovar nuevas cosas. Como lo señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el doctor de la Fuente Ramírez seguirá ayudándole en temas fundamentales para la estabilidad de la nación, mientras, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atiende una vieja lesión en su espalda. Como lo señalé líneas arriba, corresponde a la cámara alta aprobar el nombramiento de Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte. Estamos ante un funcionario joven de sobradas capacidades y experiencia en el servicio exterior.

Queda claro desde ahora, que los retos y desafíos son enormes y de toda naturaleza para quien será el próximo Canciller, sobre todo, porque México es un referente en el mundo en tiempos de tanta convulsión. Desde el Senado de la República estaremos muy receptivos a la llamada para analizar, discutir y, en su momento, votar el nombramiento del sucesor del doctor De la Fuente (quien no tengo duda seguirá ayudando a la 4T y en la academia). La propia presidenta Sheinbaum dejó entrever el grado de confianza hacia quien se perfila para la titularidad de la secretaría de Relaciones Exteriores.

Sobra decir que, en términos generales, México es un país respetado por la gran mayoría de los países, de la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU). De manera que, entre otras encomiendas estará la de fortalecer las relaciones diplomáticas con quienes ya las hay, pero, también habrá que trabajar en aquellas en las cuales tenemos un diferendo, en especial, con algunos países de América Latina, como Perú, Bolivia y Ecuador.

No faltamos a la palabra, cuando decimos desde ahora que, si una relación debe ser cuidada por el nuevo funcionario, esa es la que actualmente tenemos con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial en el Tratado de América del Norte (T-MEC) . Temas como: migración, seguridad, comercio, economía, desarrollo, educación, ciencia y cultura tendrán que ser reforzados, apoyados con sus respectivos secretarios del área. En esta historia, seguramente, el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sabrá aconsejar bastante bien a Roberto Velasco. No hay que olvidar que ya están en marcha las negociaciones del Tratado para América del Norte.

Pero, también está la experiencia, de la actual titular de la secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcenas Ibarra que también le sabe muy bien a estos temas del servicio exterior. De manera que, confiamos desde ahora, que le elección que hizo la doctora Sheinbaum fue más que razonada.