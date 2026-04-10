Dos guerras, ¿Y la ONU?











Ciudad de Mexico , 10 de abril de 2026 Ver más periódicos

Las guerras entre Rusia y Ucrania que entró en su quinto año y la reciente entre Estados Unidos-Israel contra Irán abre nuevamente la polémica discusión sobre el rol que juega la Organización de la Naciones Unidades (ONU), porque es evidente que no ha podido contribuir a encontrar una ruta de paz en estas partes del mundo donde han comenzado a colapsar algunas economías de la región, peor aún, su misión para ayudar a miles de personas inocentes que perdieron la vida ha sido desastroso. Que lejos estamos de otros actuares de este organismo internacional que nació para una infinidad de misiones, entre ellas, buscar la paz en tiempos de guerra.

Ante este par de conflictos bélicos del otro lado del mundo que ha dejado una estela de terror, de miles de pérdidas humanas, de daños colaterales, nuevamente, resurgen las interrogantes que teóricos y expertos en temas bélicos no han logrado responder: ¿Hay guerras justas? Las guerras son necesarias, ¿Para quién? ¿Por qué los Estados Unidos se alza como el defensor de las injusticias en el mundo, ese es su interés único? ¿Dónde está la ONU, por qué ha perdido su autoridad en su papel de mediador, de pacificador? ¿Quién se hará cargo de las víctimas y de la reconstrucción de las naciones afectadas por estas dos guerras? ¿Qué intereses verdaderamente hay atrás de estas guerras? Como lo consignamos, los daños colaterales pegan ya en todo el mundo.

A lo que pretendemos llegar en nuestra entrega, no es juzgar las guerras y su motivación que dieron origen, sino, para replantear el papel de la ONU en estos conflictos que ha dividido al mundo. No exageramos, llevará años reconstruir los países con sus ciudades afectadas y, como ya dijimos quién le explicará al mundo porque tuvieron que morir miles de personas, entre ellas, un número importante de niños (as) inocentes que, dicho sea de paso, quienes tengan la oportunidad de sobrevivir, lo harán en condiciones mentales severas. No se trata de darle la razón a unos sobre otros, de lo que verdaderamente se trata nuestra reflexión es de unirnos a las voces que exigen un alto a las dos guerras.

Corren las primeras horas de la tregua que otorgó Estados Unidos a Irán (aunque Israel seguía bombardeando a el Líbano), tregua que es importante para impulsar acuerdos que lleven a la paz. Uno de los objetivos es que se abra el Estrecho de Ormuz que sería el final para los iraníes. Esta tregua debe aprovecharse para encontrar una solución de fondo. No está demás señalar, que temas como el petróleo y religión entorpecen posibles acuerdos, finalmente, ambas cosas son parte de las guerras que vemos. En cuanto a las motivaciones entre Rusia y Ucrania son otros los intereses. A decir de los estudiosos de estos fenómenos, está el frenar la construcción de armas nucleares, pero, también controlar el petróleo, tan necesario para EU.

Un dato de lo que estamos hablando: los precios del petróleo se han desplomado un 18 por ciento por el tema de las guerras. Una vez más, los daños colaterales son brutales para las economías emergentes, aunque, los países desarrollados también se la sufren.