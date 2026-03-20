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Saúl Monreal Ávila

Análisisviernes, 20 de marzo de 2026

Plan B, fin a los privilegios

Es del dominio público señalar que México tiene, tal vez, el sistema electoral más caro del mundo. A lo largo del tiempo, a los mexicanos (as) nos ha costado mucho dinero fortalecer el sistema democrático.

Transparencia y fiscalización

Senador de la República

saul.monreal@senado.gob.mx

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