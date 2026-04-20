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Roberto Rock

Análisislunes, 20 de abril de 2026

Retrato Hereje / Claudia: ¿hora de ajustes?

Observadores cercanos a estas decisiones abrigan la certeza de que la reverberación política no quedará reducida al ámbito partidista, sino que traerá ajustes adicionales, con alcances tanto en el orden partidista-electoral, como en el económico-financiero.

Este tipo de panorama se replica en varios estados, algunos con aspirantes morenistas que exhiben las huellas digitales incluso de precandidatos presidenciales para 2030. Una dinámica que anticipa choques de trenes.  

Apuntes: Concluye la pausa con España

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