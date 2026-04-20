Retrato Hereje / Claudia: ¿hora de ajustes?

El relevo inminente de Luisa María Alcalde en la dirigencia nacional de Morena puso en modo alerta al conjunto del gobierno Sheinbaum, que prescindiría de tres secretarias de Estado para reforzar el control del partido oficial rumbo a los comicios del próximo año. Al cierre de la semana se daban por hecho cambios adicionales, directamente en el gabinete.

Entre los objetivos inmediatos se inscribe la urgencia de frenar la guerra de facciones que ya domina la ruta hacia el relevo en 17 gubernaturas de estados donde se perfilan dos o más plataformas de candidaturas morenistas, todas con enorme despliegue de dinero y el padrinazgo de figuras nacionales, lo que va desde Adán Augusto López hasta personajes cercanos al expresidente López Obrador, al parecer dispuestos a un juego de vencidas con Palacio.

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar -que manejó un presupuesto anual de un billón de pesos-, entraría en lugar Alcalde Luján, quien sería designada consejera jurídica presidencial. Su titular actual, Esthela Damián, podría igualmente ingresar a la jerarquía morenista vía la Secretaría General, aunque la decisión final no se hallaba hasta ayer confirmada.

La llegada a Morena de Citlalli Hernández, y las previstas de Montiel Reyes y Damián Peralta presentan como un elefante en la sala, del que nadie quiere hablar, la figura de Andrés Manuel Andy López Beltrán, secretario de Organización, que pareciera lucir no solo aislado, sino con magros resultados ante tareas que asumió, como las elecciones en Durango y Veracruz en junio de 2025. La actual circunstancia parece alejarlo de la condición de “hombre fuerte” dentro de la organización.

El sentido de alerta que acompaña la recomposición de Morena no es compatible con su triunfalismo con rumbo al próximo relevo de 17 gubernaturas, de la Cámara de Diputados federal, 31 congresos locales y miles de posiciones más. Sí coincide, en cambio, con la debilidad que han cobrado las alianzas partidistas en estados clave, y con la referida pugna de grupos morenistas.

Un ejemplo claro de lo anterior lo ofrece Baja California, donde la actual gobernadora, la morenista Marina del Pilar Ávila, promueve un abanico de precandidaturas, en particular la de la senadora Julieta Ramírez; de Alfredo Álvarez, quien fuera su secretario de Gobierno, y del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño. Por su cuenta, el polémico exgobernador Jaime Bonilla, avala a la exedil tijuanense Montserrat Caballero. Un grupo empresarial, también ligado al oficialismo, entre los que se hallan operadores del consorcio hotelero Vidanta, desean colocar a Luis Cruz, exdelegado del Bienestar. Existen por último, agrupaciones cívicas entre las que resaltan actores como Alberto Capella y Juan Carlos Hank Krauss.