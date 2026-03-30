Retrato Hereje / Nahle pone “de moda” a Veracruz 

Quizá por ello guardó silencio el pasado día 18 cuando la lluvia colapsó el drenaje de la refinería “Olmeca” en Dos Bocas, Tabasco, y generó un anegamiento con combustibles que eventualmente se incendiaron matando a cinco personas.

Como titular de Energía, Nahle construyó esa planta (ha sido llamada la “secretaria de Dos Bocas”), con un alucinante sobrecosto: de menos de 8,000 millones de pesos presupuestado lo llevó a más de 20,000 millones, el más alto para un proyecto similar en el mundo.

Voces desde el oficialismo se preguntan cuánto tiempo más se seguirá estrellando contra la realidad la gobernadora Nahle, y cuál será el saldo y el costo político que ello traerá para Palacio.

Apuntes: Manotazo del SAT