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Boris Berenzon Gorn

Análisisdomingo, 5 de abril de 2026

Sportswashing o el brillo que oculta

Hay algo profundamente seductor en el deporte. No solo en la destreza física o en la tensión de la competencia, sino en esa experiencia compartida que, por un instante, suspende las diferencias y nos hace sentir parte de algo más grande. 

Un gol, una carrera, una medalla no son solo resultados: son momentos que nos reúnen, que nos permiten reconocernos en otros. En ese sentido, el deporte no es únicamente espectáculo; es también una forma de construir comunidad. 

Quizá por eso cuesta tanto aceptar que ese espacio que solemos imaginar limpio, casi intocable, también puede ser utilizado con fines que poco tienen que ver con el juego.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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