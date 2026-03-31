









Ciudad de Mexico , 31 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La palabra afición parece dócil, casi doméstica. Pero no lo es. Tiene la apariencia de una costumbre y, sin embargo, opera como una fuerza. Nace del afecto: de ese apego que no pide permiso, de esa inclinación que se instala en el cuerpo antes que en la razón. Antes de ser multitud, la afición es una forma de querer. Y antes de ser negocio, el futbol fue —y en el fondo sigue siendo— una manera de reunirse para sentir juntos, para inventar una pequeña comunidad que dura lo que dura el partido, pero que deja huellas más largas que el marcador.

Por eso, cuando hablamos de la afición mexicana, no hablamos sólo de consumidores que compran boletos, cerveza o camisetas, ni de usuarios que replican memes o estadísticas con una devoción casi religiosa. Hablamos de una comunidad sentimental que, durante noventa minutos, ensaya una forma de patria. Una patria portátil, a veces ruidosa, a veces contradictoria, pero siempre cargada de sentido.

La afición no adorna el futbol: lo vuelve respirable. Sin ella hay partido; con ella hay significado. El futbol contemporáneo ha intentado domesticar esa energía, traducirla a lenguaje de mercado: cliente, segmento, audiencia, dato. Pero el aficionado —ese sujeto incómodo que no cabe del todo en el Excel— insiste en llegar con algo que desborda la lógica de la industria. Llega con memoria. Llega con derrotas heredadas que no vivió pero que siente como propias. Llega con ilusiones recicladas, con esa fe obstinada que no aprende del todo de la experiencia. Y llega, también, con una zona de sí mismo que ni él comprende: una mezcla de orgullo, vulnerabilidad y necesidad de pertenecer.

En México, ese lugar tiene un nombre que desborda lo arquitectónico: el Estadio Azteca, nuestro Coloso de Santa Úrsula. Llamarlo así no es un gesto retórico: es una forma de reconocer que ahí no sólo se juega futbol, ahí se sedimenta la memoria. El Coloso no es únicamente concreto y butacas; es un archivo emocional del país, una especie de códice contemporáneo donde se inscriben victorias, derrotas, mitologías televisadas y derrotas íntimas que no aparecen en las estadísticas. Ahí se han cruzado la épica y el desencanto, la liturgia del balón y la economía del espectáculo, la gloria compartida y ese silencio colectivo que sólo entiende quien ha salido del estadio con la sensación de que algo faltó.

Nombrarlo Coloso de Santa Úrsula es, en el fondo, un acto de pertenencia. Es afirmar que ese espacio no le pertenece del todo a las marcas, ni a las transmisiones, ni a los contratos, sino a una experiencia acumulada que rebasa cualquier intento de rebranding. Que hoy el capital pretenda rebautizarlo con un nombre corporativo no borra su densidad simbólica, pero sí la tensiona, la pone en disputa. Porque una cosa es patrocinar un estadio y otra muy distinta es intentar sustituir su mito. El dinero puede comprar la nomenclatura; lo que no compra —al menos no con la misma facilidad— es la memoria, ni ese murmullo colectivo que, cada vez que alguien dice “vamos al Azteca”, en realidad está diciendo: vamos a encontrarnos con lo que somos.

Ahí se condensa una paradoja profundamente mexicana: el estadio como templo popular y activo financiero; como plaza de encuentro y plataforma publicitaria; como recinto de la nación sentimental administrado por la nación mercantil. La afición entra para ver un partido, pero también para enfrentarse a sí misma. Y, como suele ocurrir con los espejos, no todo lo que aparece resulta agradable.

Y, sin embargo, en medio de esa tensión, ocurre algo que escapa a toda lógica económica: el momento en que miles de voces, sin ponerse de acuerdo, comienzan a cantar. Entonces aparece lo sublime —y también lo inevitablemente cursi— del Cielito Lindo, esa pieza que, entre la ironía y la emoción genuina, se ha convertido en una forma de reconocernos incluso cuando no sabemos muy bien quiénes somos: Canta y no llores,/porque cantando se alegran,/cielito lindo, los corazones.

Ahí, en esa estrofa repetida hasta el cansancio, habita una clave cultural. El canto funciona como consuelo colectivo, como mecanismo de resistencia emocional, como una pedagogía afectiva que nos enseña a tramitar la derrota sin nombrarla del todo. Cantamos para no llorar, sí, pero también para no pensar demasiado en lo que duele. Es una forma elegante —y profundamente mexicana— de posponer el duelo.

El estadio, entonces, no sólo amplifica nuestras tensiones; también organiza nuestras evasiones. Entre lo sublime y lo cursi, entre la emoción auténtica y la teatralización del sentimiento, la afición se inventa a sí misma una y otra vez. Y en ese gesto, tan contradictorio como necesario, se revela algo esencial: que incluso en medio del espectáculo más mercantilizado, todavía buscamos —aunque sea cantando— una forma de sentido.

La historia de la afición en el mundo es, en el fondo, la historia de una energía ambivalente. Nació en los barrios, en las fábricas, en las escuelas, en los puertos; en clubes que eran antes comunidades que empresas. En Inglaterra, la grada fue identidad obrera antes de convertirse en objeto de control y mercantilización. En América Latina, las hinchadas construyeron estilos de aliento que son, al mismo tiempo, pedagogías emocionales y coreografías de la intensidad. México, como suele hacer, no imitó del todo ni inventó desde cero: mezcló. Construyó una cultura donde conviven la fiesta familiar, la ironía como escudo, el nacionalismo televisivo y episodios de violencia que se explican siempre como excepción, aunque regresen con puntualidad incómoda.

La afición mexicana oscila entre la euforia y la melancolía. Canta con entusiasmo desbordado y, al mismo tiempo, se protege con una ironía que funciona como antídoto contra la decepción. Es la cultura del “casi”: casi ganamos, casi competimos, casi dimos el salto. Y, sin embargo, siempre se vuelve. Ese regreso —irracional, insistente, casi heroico en su terquedad— es el corazón del fenómeno. El aficionado practica un acto profundamente humano: volver a creer, aun sabiendo que la historia no siempre cambia.

Ahí el futbol se vuelve otra cosa. La selección nacional no es sólo un equipo: es un dispositivo de condensación afectiva. En ella se depositan aspiraciones colectivas, inseguridades históricas, deseos de reconocimiento, anhelos de pertenencia. El futbol, como la política —y aquí la ironía no es casual—, administra expectativas. Promete futuro incluso cuando recicla inercias.

El partido México–Portugal, leído más como símbolo que como crónica, permite ver este mecanismo en acción. No se trata sólo de competir contra un rival de tradición; se trata de medirse frente a una idea de modernidad futbolística. Si ese partido, además, se convierte en escaparate de un estadio renovado bajo una marca bancaria, el cuadro es casi perfecto: espectáculo global, narrativa de progreso, patriotismo empaquetado y ensayo general para el Mundial.

Todo parece listo para demostrar que hemos llegado. Pantallas gigantes, experiencias premium, narrativa de innovación, precios que, con elegancia, delimitan quién pertenece y quién observa desde fuera. Pero el futbol tiene una cualidad incómoda: no obedece del todo a la escenografía. Y la afición tampoco. En las grietas del espectáculo reaparecen viejas realidades: desorganización, sobreventa, accesos caóticos, abuso en precios, transporte insuficiente, violencia verbal, clasismo territorializado. El ensayo para el Mundial puede convertirse, sin proponérselo, en un ensayo de nuestras limitaciones.

En el inconsciente de la afición mexicana se mueve una combinación peculiar de orgullo y desamparo. Cada ciclo reactiva la misma narrativa: ahora sí, esta generación, este proyecto, esta madurez. Y luego aparece el momento decisivo, el error absurdo, la falta de carácter o la explicación elegante del fracaso. La afición no vive sólo de victorias o derrotas; vive de expectativa. Se alimenta de lo que imagina posible, no de lo que ocurre.

Ir al Azteca —aunque el mercado intente rebautizarlo— sigue siendo entrar a un relato compartido. Ahí conviven generaciones, rituales, nostalgias. También el mercado informal, siempre atento, recordándonos que donde hay emoción hay negocio, y donde hay negocio hay desigualdad. La épica convive con la reventa. La pasión con el cálculo.

Desde la antropología, la grada es un sistema de símbolos. Suspende temporalmente ciertas reglas y habilita una experiencia de comunión. Desconocidos se reconocen en un canto, en un gesto, en una exclamación colectiva que transforma la individualidad en coro. Pero esa comunión no es inocente. La masa puede producir solidaridad o crueldad. El estadio no revela una esencia pura: intensifica lo que ya somos.

El grito “puto” es uno de los síntomas más evidentes de esa tensión. No es sólo una expresión vulgar: es un mecanismo de degradación que reafirma una masculinidad frágil. Se defiende como tradición, como folclor, como libertad de expresión. Pero pocas tradiciones se sostienen con tanto fervor como aquellas que permiten humillar sin consecuencias. El grito no sólo insulta: crea pertenencia. Es una contraseña emocional: quien grita confirma que está dentro. Y, al mismo tiempo, revela un límite: cuando la creatividad se agota, la violencia ocupa su lugar.

Lo más inquietante es que su persistencia ya no es sólo un problema cultural o ético, sino también una amenaza concreta. En el marco de las regulaciones internacionales, particularmente las de la FIFA, este tipo de expresiones ha sido sancionado de manera reiterada. No se trata de una advertencia simbólica: hay multas, cierres de estadios, partidos a puerta cerrada y, en escenarios extremos, la posibilidad de afectar la sede de eventos internacionales e incluso poner en riesgo a la propia selección en competencias oficiales. Es decir, un grito que pretende afirmar identidad puede terminar debilitando aquello que dice defender.

Ahí la paradoja se vuelve casi trágica: en nombre de la pasión, se erosiona el propio espacio donde esa pasión encuentra sentido. Se grita para pertenecer, pero se pone en peligro el lugar común de esa pertenencia. Se defiende como costumbre, pero se convierte en obstáculo. En ese gesto se revela algo más profundo: una resistencia a transformar la cultura propia, incluso cuando esa transformación es condición para sostenerla.

Decir “todos somos la afición” implica algo más que entusiasmo. Implica responsabilidad. El aficionado tiene derecho a la pasión, al gozo, al desahogo. Pero también tiene límites. No todo vale en nombre del fervor. La afición es, en última instancia, una forma de ciudadanía emocional. Y como toda ciudadanía, exige ética.

Los medios han convertido al futbol en un espectáculo total: negocio y ocio, industria y relato. El gran capital atraviesa todo: la selección como marca, el estadio como plataforma, la emoción como mercancía. Y, sin embargo, algo se resiste. La emoción no termina de someterse. Siempre hay un resto indomable, una chispa que no se deja convertir del todo en producto.

Ahí reside la ambivalencia más fértil del futbol. Es un espacio donde conviven manipulación y autenticidad, negocio y pertenencia, espectáculo y verdad emocional. Un lugar donde el país se mira —a veces con orgullo, a veces con incomodidad— y ensaya, aunque sea por noventa minutos, una forma de comunidad.

La afición, al final, es eso: una patria efímera que se construye cada fin de semana. Un territorio sin fronteras donde caben la ilusión, el desencanto y esa obstinación profundamente humana de volver a creer, incluso cuando sabemos —con una lucidez que duele— que el resultado puede repetirse. Pero tal vez ha llegado el momento de incomodar esa costumbre.

Porque no basta con asistir, cantar y padecer. No basta con indignarse un rato y luego volver a la misma coreografía emocional, como si el futbol fuera también una forma de olvido programado. Si la afición es patria, entonces también es responsabilidad. Y una patria que no se piensa, que no se cuestiona, que no se transforma, termina por volverse una escenografía rentable para otros, una emoción administrada desde arriba.

El estadio —ese lugar donde nos abrazamos sin conocernos— no puede seguir siendo el sitio donde todo se permite y nada se aprende. Si ahí se grita, que también se escuche. Si ahí se descarga la rabia, que también se entienda. Si ahí se construye comunidad, que no sea a costa de la humillación de otros. Porque también hay excesos, y no son menores: empujones que se vuelven avalanchas, celebraciones que rozan la imprudencia, salidas caóticas donde la emoción se transforma en riesgo, violencias que comienzan como gesto y terminan como herida. A veces, en nombre de la pasión, se cruza una línea peligrosa donde la vida misma queda expuesta. Y entonces el estadio deja de ser fiesta para convertirse en advertencia.

No se trata de domesticar la emoción —eso sería negarla—, sino de entender que la intensidad sin conciencia puede volverse destructiva. La pasión que no se piensa corre el riesgo de desbordarse contra el propio cuerpo colectivo que la produce. Por eso, la verdadera fuerza de una afición no está en su estruendo, sino en su capacidad de contenerse, de reinventarse sin perder su energía, de hacer de la emoción un vínculo y no una amenaza.