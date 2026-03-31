elsoldemexico
image

Boris Berenzon Gorn

Análisismartes, 31 de marzo de 2026

La afición

Y acaso esa sea la función más honesta del futbol: no sólo exhibe talento deportivo; radiografía sociedades.

Y lo que somos incluye tensiones profundas. Machismo, clasismo, homofobia. El futbol no los inventa, pero les da escenario, ritmo y amplificación.

Porque el futbol, en el fondo, nunca ha sido sólo futbol. Es un lenguaje. Y lo que decimos en ese lenguaje —cómo lo gritamos, cómo lo cantamos, cómo lo vivimos— nos define.

El día en que la afición mexicana se mire de frente —sin ironías que encubran, sin gritos que degraden, sin excusas que tranquilicen— y decida ser algo más que multitud, ese día el estadio dejará de ser sólo un espejo. Será, por fin, una posibilidad.

Y entonces, quizá, gane quien gane en la cancha, algo mucho más importante habrá empezado a cambiar fuera de ella.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

ÚLTIMAS COLUMNAS

Más Noticias

WhatsApp Image 2026-03-31 at 07.50.45
LOCAL

Nevadas cubren volcanes y zonas altas del Edomex en primavera

El frente frío 44 provocó nevadas atípicas en el Estado de México, cubriendo el Nevado de Toluca, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y el Cerro de Jocotitlán. El fenómeno generó afectaciones en carreteras, riesgos en zonas montañosas y operativos de vigilancia ante la llegada de turistas.

COLUMNAS

image
Samuel García

El Observador / El ajuste que viene

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Bajo lupa licencia de Banco Finsus

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Menos discurso presidenta

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

No son números, son personas

CARTONES

LOÚLTIMO