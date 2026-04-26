elsoldemexico
image

Boris Berenzon Gorn

Análisisdomingo, 26 de abril de 2026

Memoria en disputa

La pregunta, entonces, no es si debemos usar estas tecnologías. Es cómo y para quién. ¿Digitalizar la memoria o repensarla? ¿Multiplicar el acceso o profundizar el sentido? En esa diferencia se juega una relación de poder.

En ese límite, la inteligencia artificial encuentra su frontera. Y preservar esa frontera es, en última instancia, preservar la posibilidad de lo humano.

Por eso, el desafío no es hacer máquinas más humanas, sino decidir qué humanidad queremos sostener frente a ellas.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

ÚLTIMAS COLUMNAS

Más Noticias

COLUMNAS

image
Betty Zanolli

Scrutopia: la herejía que devela nuestra realidad (V)

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / De Tchaikowsky o la incomprensión

image
Flor María Yáñez Álvarez

Cuando la justicia falla

image
Maritza Félix

Periodismo para pobres

CARTONES

LOÚLTIMO