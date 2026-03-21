NASA recopila datos de explosiones para diseñar cohetes seguros

Ingenieros y científicos llevan a cabo pruebas controladas que simulan explosiones de combustibles criogénicos

Alejandro Alvarado / El Sol de México

La NASA está desarrollando nuevas estrategias para recolectar datos de explosiones con el objetivo de diseñar cohetes más seguros y eficientes para futuras misiones espaciales.

Los resultados de estas investigaciones contribuirán al desarrollo de nuevas generaciones de cohetes, incluidos aquellos destinados a misiones de exploración profunda, como los programas que buscan llevar astronautas de regreso a la Luna y eventualmente a Marte.

Con este enfoque, la NASA busca anticiparse a posibles fallas y optimizar tanto la seguridad como el rendimiento, consolidando su capacidad para liderar la exploración espacial en las próximas décadas.