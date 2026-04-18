Abundan experiencias inmersivas en México, pero 80% son extranjeras

La demanda por estas actividades aumenta, por lo que el país tiene una oportunidad de empezar a producirlas

Rubén Romero / El Sol de México

México se ha vuelto un mercado demandante para vivir experiencias inmersivas con tecnologías como la realidad virtual y aumentada. Sin embargo, aunque la economía creativa crece año con año, el reto es lograr que el país no solo consuma, sino que también produzca este tipo de contenidos.

Así lo afirmó Sergio Ramírez Rivera, presidente de la Comisión de Innovación en Tecnologías Creativas y Nuevos Medios de la Coparmex Ciudad de México. Refiere que el principal problema no es la falta de talento, sino la inversión y una visión clara para desarrollar una industria fuerte y competitiva.

En entrevista con El Sol de México, Ramírez explicó que tan solo en la capital del país, cada fin de semana se presentan experiencias inmersivas que los capitalinos visitan. Pero de estas experiencias, 80 por ciento son extranjeras.

“Si hablamos de estas experiencias, casi el 80 por ciento son de otros países. Y ese es el problema: consumimos mucho, hay largas filas afuera de estas experiencias cada fin de semana, pero no logramos hacer nuestras propias producciones”, dijo.

Este atraso sucede a pesar de que el mercado de tecnologías creativas, nuevos medios y experiencias en México tiene un valor cercano a 500 mil millones de pesos al año, según estimaciones de la comisión con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Solo en la Ciudad de México, este ecosistema genera alrededor de 105 mil 976 millones de pesos y más de 207 mil 758 empleos.

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¿Qué es una experiencia inmersiva?

Una experiencia inmersiva es un lugar diseñado para sumergir por completo a la persona en una obra de arte, un libro o una película. Ahí, el mundo real desaparece por un momento y aparece un mundo digital, físico o mezclado.

Ramírez las describe como entrar a una habitación donde las paredes, el piso y el techo proyectan imágenes; hay sonido envolvente y, a veces, aromas o cambios en la temperatura que hacen creer que uno está en otro lugar.

Para el directivo, uno de los mayores obstáculos para producir experiencias mexicanas es la falta de inversión, tanto pública como privada, en una industria que necesita mucho capital.

“Siempre hablamos de inversión, pero no sólo pública, también privada. Hoy hay muy poco dinero destinado a estas tecnologías creativas”, explicó.

Crear experiencias inmersivas requiere altos costos en equipo tecnológico, licencias de software, producción audiovisual y procesos de renderización, lo que hace difícil que nuevos proyectos puedan empezar.

“Estamos hablando de millones de dólares en equipos, licencias, render, desarrollo de contenidos… es una industria que necesita mucha inversión”, detalló.

Además, hay un problema estructural: no existe un diagnóstico claro del sector. El especialista comentó que no hay un mapeo preciso de capacidades, actores ni oportunidades, lo que dificulta tomar decisiones y diseñar una estrategia nacional.

“El primer paso es mapear la industria. Hoy no sabemos bien quiénes somos, qué talentos tenemos ni hacia dónde podemos crecer”, afirmó.

En este contexto, tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) aparecen como una herramienta que puede acelerar procesos, pero no debe sustituir la creatividad ni la estrategia.

Según el especialista, su impacto ya se nota en la producción de contenidos, aunque también trae riesgos.

“La IA es una herramienta, y como herramienta la manejan los humanos. Ayuda a igualar calidades, texturas, estilos… pero no la narrativa. Eso sigue haciendo la diferencia entre un contenido creado por robots que el creado por humanos”.

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Ciudades como Londres, París o Toronto tienen festivales, centros recreativos y ecosistemas de innovación que reúnen talento, financiamiento y espacios para mostrar producciones, por lo que el objetivo es posicionar a la Ciudad de México como un centro regional de industrias creativas.

“Hay festivales en Londres, París, Toronto y en México no tenemos ni un evento consolidado de ese nivel. Es por eso que queremos convertir a la CDMX en el próximo centro regional, como lo son estas grandes ciudades en experiencias”, señaló.