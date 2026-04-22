Comercio sin aranceles es cada vez más difícil, reconoce Marcelo Ebrard

Tras reunirse con el equipo del representante comercial de EU, Jamieson Greer, el Secretario de Economía señaló que la postura de ellos apunta hacia un sistema comercial con mayores restricciones

Rubén Romero / El Sol de México

El mundo comercial, el sistema comercial que teníamos, basado en el libre comercio, ya es muy difícil que regrese

“Es decir, que no hay que estar en la nostalgia de cuando no había ningún arancel, sino que ahora vamos a estar en un sistema donde hay aranceles", dijo Ebrard al término del Lanzamiento del Programa Embajadores de la Innovación.

Ebrard explicó que el objetivo del país, de cara a la revisión del T-MEC, ya no es eliminar completamente los aranceles, sino disminuirlos lo más posible y mantener el flujo comercial.

“Sabemos que es muy difícil pensar en que van a desaparecer los aranceles. Lo que estamos buscando es cómo reducirlos”, sostuvo.

El funcionario agregó que, en el caso de la industria automotriz ya se han logrado ajustes para que las empresas paguen tarifas por debajo del 25 por ciento en algunos casos.

Diferencias en segunda ronda

Sin embargo, reconoció que existen diferencias relevantes entre ambas posiciones. Mientras México plantea un esquema con menos aranceles, Estados Unidos prioriza reducir su dependencia de Asia y fortalecer su producción interna.

Aun así, advirtió que el proceso será complejo y con incertidumbre.

“No quiere decir que estemos de acuerdo en todo, tampoco va a ser fácil”, añadió.

En paralelo, el gobierno federal prepara una misión comercial a Canadá que reunirá a más de 300 empresas mexicanas, en lo que el funcionario calificó como una de las visitas más relevantes en años.

El encuentro, programado para los días 7, 8 y 9 de mayo, busca impulsar reuniones de negocio entre empresas de ambos países, particularmente para firmas pequeñas y medianas que no suelen acceder a mercados internacionales.

"Yo pienso que va a ser muy exitoso, porque estamos pasando de discursos, planteamientos o propuestas a hechos", puntualizó el secretario.

Acuerdo con Unión Europea esta listo

En otro tema, Ebrard informó que la modernización del tratado comercial con la Unión Europea ya concluyó y actualmente se encuentra en proceso de traducción a los distintos idiomas del bloque.

Se prevé que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visite México a finales de mayo para avanzar en la formalización del acuerdo.

Otro de los temas en discusión con Estados Unidos es la inclusión de México en la “Watch List” en materia de propiedad intelectual, una clasificación que el gobierno busca revertir.

El secretario indicó que el país ha trabajado durante un año para salir de esta lista y confió en que se logre en la próxima evaluación.

Con este escenario, el gobierno federal perfila una estrategia comercial basada en la adaptación a un entorno más restrictivo, donde la prioridad será mantener la integración regional y reducir los costos arancelarios para la industria mexicana.