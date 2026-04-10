Finanzasviernes, 10 de abril de 2026
Data / Mujeres, al cuidado de adultos mayores
Las mujeres representan entre el 67% y el 76% de las personas cuidadoras, dedicando una media de 37.9 horas semanales
Redacción / El Sol De México
El cuidado de larga duración es una tarea profundamente feminizada. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo muestra que, en promedio, el 59 por ciento de las personas cuidadoras son mujeres, y en países como Colombia la cifra asciende al 76 por ciento. Detrás de estos números hay una realidad de doble jornada, menor reconocimiento y precarias condiciones laborales, tanto para las cuidadoras remuneradas como para las no remuneradas.