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Finanzasviernes, 10 de abril de 2026

Data / Mujeres, al cuidado de adultos mayores

Las mujeres representan entre el 67% y el 76% de las personas cuidadoras, dedicando una media de 37.9 horas semanales

Redacción / El Sol De México

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