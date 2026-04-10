Data / Mujeres, al cuidado de adultos mayores

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que la institución prevé una demanda adicional de ayuda por parte de los países miembros, dependiendo de si el alto al fuego se mantiene

La incertidumbre en los mercados ha aumentado tras las acusaciones de Irán a EU de haber violado parte del acuerdo unas horas después de que entró en vigor

La Coparmex alerta que el fallo de la Suprema Corte para permitir el bloqueo de cuentas bancarias sin control judicial previo genera incertidumbre jurídica y afecta la confianza de inversionistas

Esta mañana, el Inegi dio a conocer que en marzo la inflación general ascendió a 4.59 por ciento ante el encarecimiento de diversos bienes y servicios

Las hostilidades de Israel contra Líbano de los últimos días llevaron al gobierno de Teherán a cerrar nuevamente el tránsito de buques por la ruta marítima, lo que provocó incertidumbre nuevamente

La economía estadounidense se expandió un 0.5 por ciento a ritmo anual en el último trimestre de 2025, según el dato final revisado publicado hoy por el Buró de Análisis Económico

Omar Reyes Colmenares, titular del organismo, aseguró que el objetivo central del bloqueo de cuentas bancarias es inmovilizar recursos ilícitos y evitar que continúen circulando en el sistema financiero

El cuidado de larga duración es una tarea profundamente feminizada. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo muestra que, en promedio, el 59 por ciento de las personas cuidadoras son mujeres, y en países como Colombia la cifra asciende al 76 por ciento. Detrás de estos números hay una realidad de doble jornada, menor reconocimiento y precarias condiciones laborales, tanto para las cuidadoras remuneradas como para las no remuneradas.