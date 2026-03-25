El secretario de Economía aseguró que México utiliza aranceles como medida legítima para proteger su industria ante precios desleales en productos importados, principalmente de China

Rubén Romero / El Sol de México

“Llegamos a la conclusión de que no están pagando los mismos impuestos o tienen un subsidio de garantía muy grande…

Entonces, pusimos aranceles porque consideramos que se está buscando ampliar el mercado con ayuda de su gobierno”, afirmó al término de su participación en la Asamblea Anual 82 de Caintra, en Nuevo León.

Ebrard detalló que estas prácticas se identificaron en sectores como acero, textiles, calzado y automotriz, donde los precios no reflejan condiciones normales de mercado.

En el caso del acero, señaló que el producto chino puede llegar hasta 150 dólares más barato, mientras que en vehículos se han observado precios por debajo del costo de producción.

“Son precios por debajo del inventario. Así vas a quebrar a cualquier empresa”, advirtió.

Ante este escenario, Ebrard afirmó que se tomo la desición de aplicar aranceles con el objetivo de equilibrar las condiciones de competencia.

“Pusimos aranceles para que el piso, que está muy disparejo a favor de estas empresas, empiece a emparejarse, ese es un derecho que México tiene”, sostuvo.

De acuerdo con la autoridad china, las pérdidas podrían ascender a nueve mil millones de dólares, al considerar que México fue el principal destino de sus exportaciones de vehículos en 2025.