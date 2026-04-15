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Finanzasmiércoles, 15 de abril de 2026

Industriales exigen regular a las tortillerías informales y aplicar censo nacional

El problema es la competencia desleal que existe en este sector, dijo el presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla

Bertha Becerra / El Sol de México

“Con esto se trata de atacar el problema de raíz, que además es en beneficio de los mismos irregulares, ya que no les dan prestaciones a sus empleados”, señaló.

Consideró “irresponsable” que Homero López , presidente del Consejo Nacional de Tortilla declarara que el precio subiría de dos a cuatro pesos el kilo a partir de este miércoles. 

“Nosotros, después de 20 años pedimos que se ordene el mercado de la tortilla (...). No hay autoridad que ponga freno. Una cosa es el libre mercado, pero hay municipios en donde la informalidad es hasta del 95 por ciento”.

Aunque seamos una industria pequeña, debe contar con todas las reglas de higiene, seguridad y todo en regla, afirmó De la Torre Carlos.

Mencionó que incluso en las tiendas de abarrotes también se venden tortillas. “Y al abarrotero hay que darle un margen de cuatro o cinco pesos; pero lo grave es que si le queda tortilla se tienen que recoger”.

En cuanto a los insumos, dijo que Bienestar les vende a seis mil pesos la tonelada de maíz. Y se va a mantener el precio este año.

Seis décadas de reportera y contando. La lectura es mi vicio. Cubro las informaciones del mundo del trabajo y agropecuario.

Bertha Becerra
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