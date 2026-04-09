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Finanzasjueves, 9 de abril de 2026

Inflación acelera a 4.59% en marzo

La inflación general acumuló tres meses consecutivos al alza y se trató del nivel más alto desde octubre de 2024

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), las presiones en estos alimentos podrían continuar en los próximos meses debido a factores estacionales y ajustes en la producción agrícola.

Con el dato reportado en marzo, la inflación general acumuló tres meses consecutivos al alza. Además, se trató del nivel más alto desde octubre de 2024, cuando el indicador llegó a 4.76 por ciento.

La inflación registrada quedó ligeramente por debajo de las expectativas de analistas consultados por Citi México, quienes esperaban un nivel de 4.63 por ciento. Para el cierre de año, los expertos esperan que se ubique en 4.23 por ciento.

Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.

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