Jamieson Greer, representante comercial de EU, visitará México para revisar el T-MEC: Ebrard

Jamieson Greervisitará Ciudad de México el 19 y 20 de abril para continuar la revisión del T-MEC

Rubén Romero / El Sol de México

Durante la conferencia matutina se dio a conocer que Greer y su equipo visitarán México el 19 y 20 de abril para avanzar en temas importantes para los dos países.

Además, durante su visita, Greer se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Agregó que entre los temas principales a tratar están reducir la dependencia de América del Norte respecto a otras regiones; crear más empleos y proteger las industrias clave de ambos países.

“Nosotros tendremos conversaciones técnicas todo el día y también varios sectores de nuestra industria tendrán la oportunidad de plantear directamente sus puntos de vista y sus propuestas”, compartió Ebrard.

También discutirán sectores estratégicos como el automotriz, acero y aluminio, farmacéutico, electrónica y dispositivos médicos.

Ebrard aseguró que estas reuniones son parte del diálogo para preparar la revisión del tratado.