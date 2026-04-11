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Finanzassábado, 11 de abril de 2026

Instagram restringe imágenes a menores con IA

La red social se basó en los criterios que se utilizan en el cine para evitar fotos perturbadores a los infantes

EFE

La clasificación se aplicará a todo el entorno de Instagram, incluyendo stories, comentarios y recomendaciones, garantizando que los menores no tengan acceso a imágenes inapropiadas ni lenguaje ofensivo.

Además, en todo momento los padres pueden reportar imágenes, lo que permite al sistema actualizarse continuamente con su punto de vista.

Por su parte, María González, psicóloga y colaboradora de Meta, señaló que “la realidad digital está ahí y que los adolescentes antes o después accederán a las redes sociales; la cuestión es que lo hagan de manera real y segura”.

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