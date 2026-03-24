El concierto gratuito que marcó el regreso del grupo solo reunió a 100 mil personas, pero en la transmisión televisiva se colocaron en el top tres en 77 países

EFE

Sin embargo, medios internacionales reportaron que las acciones de la empresa Hybe, que maneja al grupo, registraron una baja en la bolsa de valores, al no cumplirse las expectativas en su concierto gratuito.

Tras el espectáculo, las autoridades estimaron una asistencia aproximada de 45 mil aficionados, mientras Hybe, la agencia de la banda surcoreana, calculó unos 104 mil asistentes en el concierto y alrededores del recinto, según un comunicado.