Kakalo, el cantante que da un toque romántico al regional mexicano
El sonorense graba con Leonel García “A tu ladito de la cama”, una canción que incluirá en su próximo disco de temas inéditos
Belén Eligio / El Sol de México
“Carin León me invitó un día porque estaban buscando canciones justo para una colaboración entre ellos dos. Entonces fui, les enseñé canciones y Leonel vio mi estilo de composición e hicimos buen click”.
Después de unos meses, García lo invitó a la Ciudad de México a componer, ahí fortalecieron su relación creativa. “También forjamos un poco más la amistad”, relató.
El álbum, que verá la luz a finales de abril, estará conformado por canciones inéditas y mostrará una faceta más íntima del intérprete, quien ha participado activamente en la composición y producción de los temas.
El título aún no está definido, pero adelantó que podría involucrar a sus seguidores en la decisión final a través de redes sociales, y el lanzamiento está previsto para las próximas semanas.
Para él es un honor ser exponente del regional mexicano, ya que considera a este género como “la punta de lanza que representa a México a nivel internacional”, aseguró.
“Es algo muy sano porque está dando pauta para que se hagan muchas fusiones, y la música se enriquece cuando se mezcla con otras cosas, para hacer canciones cada vez más ricas y distintas”, agregó.
Al reflexionar sobre su crecimiento en la industria, Kakalo lo atribuye a una combinación de trabajo constante, un equipo sólido y la intención de mantenerse fiel a su esencia.
“Siempre intento mostrar un poquito de mi esencia en mis canciones, diferenciarme de esa manera, con letras que me gustan, y sé que la gente también se identifica, con honestidad ante todo”, finalizó.
Reportera de la FCPyS de la UNAM, con 8 años cubriendo la fuente de entretenimiento.