El sonorense graba con Leonel García “A tu ladito de la cama”, una canción que incluirá en su próximo disco de temas inéditos

Belén Eligio / El Sol de México

“Carin León me invitó un día porque estaban buscando canciones justo para una colaboración entre ellos dos. Entonces fui, les enseñé canciones y Leonel vio mi estilo de composición e hicimos buen click”.

Después de unos meses, García lo invitó a la Ciudad de México a componer, ahí fortalecieron su relación creativa. “También forjamos un poco más la amistad”, relató.

El álbum, que verá la luz a finales de abril, estará conformado por canciones inéditas y mostrará una faceta más íntima del intérprete, quien ha participado activamente en la composición y producción de los temas.

El título aún no está definido, pero adelantó que podría involucrar a sus seguidores en la decisión final a través de redes sociales, y el lanzamiento está previsto para las próximas semanas.

Para él es un honor ser exponente del regional mexicano, ya que considera a este género como “la punta de lanza que representa a México a nivel internacional”, aseguró.

“Es algo muy sano porque está dando pauta para que se hagan muchas fusiones, y la música se enriquece cuando se mezcla con otras cosas, para hacer canciones cada vez más ricas y distintas”, agregó.

Al reflexionar sobre su crecimiento en la industria, Kakalo lo atribuye a una combinación de trabajo constante, un equipo sólido y la intención de mantenerse fiel a su esencia.

“Siempre intento mostrar un poquito de mi esencia en mis canciones, diferenciarme de esa manera, con letras que me gustan, y sé que la gente también se identifica, con honestidad ante todo”, finalizó.