La familia del icónico actor dijo que mantendrán en privado las causas de su muerte, pero aseguraron que estuvo en paz y rodeado de sus seres queridos

Yahir Fragoso / El Sol de México

El legendario actor del cine de acción Chuck Norris murió la mañana del jueves, según informó su familia a través de un comunicado compartido en redes sociales.

“Aunque mantendremos las causas en privado, les hacemos saber que estuvo rodeado de su familia y que estaba en paz”, detalla el comunicado.

El actor había sido hospitalizado en días pasados, y la familia agradeció a todos sus fans por el apoyo y las muestras de cariño.

“Para el mundo el era un artista marcial, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un increíble hermano y el corazón de nuestra familia”.

La familia Norris pidió respeto por su privacidad mientras lamentan la muerte del actor no sin antes agradecer nuevamente por la muestras de cariño.

Chuck Norris, un símbolo del cine de acción

Apenas la semana pasada el actor compartió un video suyo mientras entrenaba para celebrar sus 86 años. “Yo no envejezco, subo de nivel”, escribió el actor en la publicación en sus redes sociales.

El estadounidense, nacido en Oklahoma, formó parte de una generación de actores que marcaron época para el género, como Jackie Chan, Jean-Claude Van Dame, Silvester Stalone o Arnold Schwarzenegger.

Norris se convirtió en un icono de la cultura pop y el internet

El gusto por los papeles y el carisma de Chuck Norris lo llevó a convertirse en parte de la cultura pop y en las últimas décadas en un símbolo del internet.

Miles de fanáticos de todo el mundo volvieron virales las imágenes del actor en las que hacían alusión a sus capacidades físicas, llevándolas de manera cómica a niveles extremos.