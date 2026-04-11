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Gossipsábado, 11 de abril de 2026

“Otra telenovela mexicana”: Del culebrón al teatro

La obra de comedia que rinde homenaje al melodrama, fue apadrinada en su estreno por el productor Juan Osorio

Luis Valdovinos / El Sol de México

El adjetivo, explicó Muñoz, se eliminó para evitar interpretaciones irrespetuosas, pues la intención es rendir homenaje a personajes y títulos emblemáticos del pasado.

La obra juega con los arquetipos clásicos del melodrama televisivo a través de un elenco que encarna figuras reconocibles para el público.

María Ayuso interpreta a la protagonista de origen humilde destinada a cambiar su suerte; David Anguiano da vida al galán y Quecho Muñoz asume el papel del tercero en discordia.

Por su parte, Leslie Martínez representa a la señora simpática, mientras que Lorena D’ La Garza encarna a la villana.

En su función inaugural, el padrino fue Juan Osorio, reconocido realizador de telenovelas a lo largo de los años.

"No es otra telenovela mexicana" tendrá funciones todos los martes a las 20:30 horas.

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Luis Valdovinos
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