“Otra telenovela mexicana”: Del culebrón al teatro
La obra de comedia que rinde homenaje al melodrama, fue apadrinada en su estreno por el productor Juan Osorio
Luis Valdovinos / El Sol de México
El adjetivo, explicó Muñoz, se eliminó para evitar interpretaciones irrespetuosas, pues la intención es rendir homenaje a personajes y títulos emblemáticos del pasado.
La obra juega con los arquetipos clásicos del melodrama televisivo a través de un elenco que encarna figuras reconocibles para el público.
María Ayuso interpreta a la protagonista de origen humilde destinada a cambiar su suerte; David Anguiano da vida al galán y Quecho Muñoz asume el papel del tercero en discordia.
Por su parte, Leslie Martínez representa a la señora simpática, mientras que Lorena D’ La Garza encarna a la villana.
En su función inaugural, el padrino fue Juan Osorio, reconocido realizador de telenovelas a lo largo de los años.
"No es otra telenovela mexicana" tendrá funciones todos los martes a las 20:30 horas.
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