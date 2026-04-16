La DJ habla sobre los orígenes de su familia y la conexión que tiene con México; impulsa a las mujeres en la música electrónica

Belén Eligio / El Sol de México

La relación de la DJ estadounidense Sara Landry con México no es reciente ni superficial, está arraigada en su historia familiar.

La artista se presenta imponente con su 1.80 metros de estatura, manteniendo una actitud amigable y esbozando una sonrisa.

“Tengo una conexión muy fuerte con la Ciudad de México. Mi abuela nació aquí”, cuenta. “Siempre se ha sentido como un lugar muy especial para mí, porque sé que tengo raíces aquí”.

Aunque durante su infancia no tuvo la oportunidad de visitar con frecuencia el país, debido a que su abuela se mudó a Canadá, la conexión nunca desapareció.

Fue a partir de su carrera profesional, iniciada en 2018, que comenzó a visitar México con regularidad, redescubriendo ese vínculo familiar y cultural que la define.

Sara habla observándote fijamente a los ojos, escuchando atentamente las preguntas y visiblemente concentrada en sus respuestas.

La gastronomía ha sido parte crucial de su lado mexicano. Cuando era adolescente su mamá tenía un libro de recetas, y ella se dio a la tarea de estudiarlo, y aprender algunas.

Su especialidad fue cerdo en salsa de adobo, porque sí, Sara no teme al picante, e incluso no descartó pedirle a su equipo que fuera por tacos para cenar.

Impulsa el talento femenino

En el ámbito profesional, su enfoque también refleja una fuerte vocación por impulsar a otras mujeres dentro de la industria musical.

“Siempre trato de impulsar”, explica, y agrega que cuando encuentra talento en redes sociales suele mandar palabras de aliento: “Les digo que sigan adelante y encuentren su estilo”.

Además de brindar apoyo moral, también apoya directamente la difusión de nuevas propuestas musicales, incorporando el trabajo de artistas emergentes en su set.

“Poner una canción de alguien que está empezando puede hacer una gran diferencia. Para descubrir música SoundCloud es una gran herramienta, pero también TikTok me muestra cosas increíbles”.

A diferencia de otros artistas, ella misma se encarga de escuchar y seleccionar la música que utiliza en sus presentaciones, para garantizar que el repertorio de cada show sea el mejor.

“No llego con un setlist específico. Siempre estoy probando cosas nuevas y viendo cómo responde la gente”, cuenta al respecto.