La agrupación presentó en Seúl su nuevo material discográfico “7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns”, en el que incluyen seis temas que plasman una mayor desarrollo como artistas

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Sus canciones son reflejo de su historia

“Hay cosas que la gente quiere de los idols: baile, voz, conceptos. Creo que cumplimos con esos estándares en muchas áreas y tenemos nuestros propios colores, pero estar sano y feliz es lo más importante. El proceso es más importante que el resultado.”, agregó.

El EP profundiza lo que han vivido los artistas en los últimos siete años, desde el momento en el que se formaron en 2019. De acuerdo con Taehyun, con este proyecto su objetivo es ser transparentes y abiertos sobre las emociones que los invaden.

“Nos enfocamos en contar la historia más honesta que podemos en este momento. Nuestros álbumes anteriores fueron creados con un tema o dirección definida desde antes, pero esta vez todo comenzó con nuestras entrevistas.

“Se sintió como empezar desde cero, ver nuestros pensamientos y sentimientos tomar forma en un álbum fue una experiencia nueva y disfrutable”, comentó Taehyun.

Ven en BTS un ejemplo

De hecho, el grupo BTS fue parte de esa red de apoyo que recibieron, explicó Taehyun.

La admiración de TXT hacia BTS, quienes también volvieron luego de concretar su servicio militar, es máxima y les desean siempre lo mejor.

Otra de las situaciones que los hicieron reflexionar en este tiempo fue la relación que mantienen como grupo, si bien revelaron que en el pasado existieron problemas entre ellos, esto no es motivo para disolverse.

“Hubo momentos difíciles para todos, pero no creo que hubiera una situación que fuera demasiado difícil o una crisis. Estoy muy agradecido de que hayamos llegado hasta aquí y nunca imaginé que renovaríamos después de los 7 años”, indicó Taehyun.

El disco incluye seis temas entre los que destacan “Stick with You”, “Bed of Thorns”, “Take me to Nirvana”, “21st Century Romance” y “So What”.

El quinteto aprovechó para presentar el primer tema en vivo, con una coreografía impecable, una escenografía que destacó un gran ventanal, repisas con discos de vinilo, osos de peluche y un letrero gigante que decía: Bienvenidos.