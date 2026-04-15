elsoldemexico
Gossipmiércoles, 15 de abril de 2026

Michael, la exposición gratuita en la que podrás bailar con Michael Jackson

Previo al estreno de la cinta biográfica del “Rey del Pop”, que llegará a las salas el 22 de abril, se instaló una muestra alusiva en Reforma 222

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

La exposición concluye con fotografías del Rey del Pop tomadas por el público en presentaciones y eventos.

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Salud asegura que reforzaron controles de calidad y verificación con fabricantes

image
Luis Carriles

El temor del sabotaje

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / SAT contra factureras

image
Roberto Remes

Nosotros los progres

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES