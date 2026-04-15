Michael, la exposición gratuita en la que podrás bailar con Michael Jackson

Estefan Jackson es uno de los 5 imitadores mexicanos maás reconocidos del cantante estadounidense Michael Jackson / Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

Imágenes exclusivas del filme biográfico que se estrena en cines el 22 de abril, así como objetos alusivos a la carrera de Michael Jackson, se exhiben previo al estreno de la cinta en Reforma 222.

Aunque es pequeña, la exposición fusiona impacto visual, sonoro y dancístico. Al ingresar, el público puede observar imágenes de la película, específicamente de algunos momentos importantes del Rey del Pop, quien es interpretado por el actor Juliano Valdi en su etapa joven y por Jaafar Jackson, sobrino de Michael, quien da vida al cantante en su etapa adulta.

“Recuerdo que de niño estaba obsesionado con ver y estudiar las giras de Michael. Veinte años después, tuve la oportunidad de interpretarlo у quise entregarlo todo. Sabía que era un llamado, y quería demostrarme a mí mismo y a los cineastas que tenía lo necesario para ser Michael”, se lee en un mensaje de Jaafar Jackson, colocado en una de las mamparas.

“Antes de conseguir el papel, sabía mucho sobre Michael Jackson. Me encanta estudiarlo. Es una experiencia realmente genial. Rich y Tone (los hermanos Talauega, coreógrafos de la película) me dijeron: ‘Trabaja más duro que nadie’. Eso me ayudó mucho durante este tiempo y durante esta película”, se lee en otro apartado de la exposición, en un texto firmado por Valdi.

El montaje está dividido en cinco bloques. El primero con fotos en blanco y negro, donde se puede ver mejor la caracterización que se utilizó en el filme dirigido por Antoine Fuqua.

Luego le sigue la parte sonora, en donde los espectadores ingresan a un estudio de grabación y pueden escuchar el track list de la película, con éxitos como “I’ll Be There”, “Beat It”, “Thriller”, “Billie Jean”, y “Bad”, entre otros.

Hay varias consolas antiguas que simulan la que en algún momento usó el propio Michael Jackson para sus grabaciones. Las siguientes partes están divididas por un gigantesco disco de vinilo con el título del largometraje: “Michael”.

Los espacios exhiben en las que Jaafar Jackson recrea algunas giras y conciertos. En otra área se puede formar parte de una coreografía utilizando la pantalla verde que hace que los visitantes puedan bailar con Michael Jackson alguno de sus éxitos.