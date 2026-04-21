Con más de 40 canciones, el artista encendió a 65 mil fans en una noche marcada por la euforia y la producción visual

Luis Valdovinos / El Sol de México

El Estadio GNP Seguros fue testigo de la presentación de Abel Makkonen Tesfaye, quien durante más de dos horas hizo un recorrido por distintas etapas de su repertorio.

Luego de su paso en 2023 por el entonces llamado Foro Sol, la gira, que se ha extendido por casi cuatro años desde su arranque, volvió a la capital con una primera fecha la noche del lunes.

El cantante apareció apenas con un par de minutos de retraso, pero necesitó aún menos para encender a los cerca de 65 mil asistentes.

Con una máscara cubriendo su rostro, tomó el escenario, diseñado con una plataforma central y dos largos pasillos en forma de cruz que atravesaron la pista.

Por ahí se desplazó en el arranque del show, cuando sonaron “Baptized In Fear”, “Open Hearts”, “Wake Me Up”, “After Hours” y “Heartless”.

Acompañado por bailarines también enmascarados y vestidos de rojo, el intérprete avanzó hacia el escenario principal, donde finalmente dejó ver su rostro y se encontró de frente con el público.

La respuesta fue inmediata, una ovación cerrada que lo llevó al borde de las lágrimas. Tras agradecer, continuó el concierto ya descubierto.

“Cry For Me”, “Sao Paulo”, “I Can’t Fucking Sing” y “Take My Breath” marcaron el siguiente bloque, acompañado por ráfagas de fuego, luces láser y un juego de pulseras luminosas que portaron los asistentes desde su ingreso.

El tono dance se apoderó del recinto con “How Do I Make You Love Me?”, “Feel My Face” y “Lost In The Fire”, en una sincronía visual y sonora que mantuvo al público en movimiento constante.

El despliegue escénico se intensificó con “The Hills”, donde un nuevo diseño de fuego envolvió el escenario, antes de dar paso a la recta más reconocible del repertorio.

Sin embargo el final no llegaría hasta después de su mayor exito "Blinding Lights" y con "Moth To A Flame" cerró el show.