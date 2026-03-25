Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, informó que la mayoría de casos ocurrieron en California, donde se contabilizaron 4 muertes

Rafael García

Señaló que, tras una serie de análisis forenses, se concluyó que seis fallecieron por complicaciones médicas; cuatro por suicidio y uno más fue asesinado en un ataque a las instalaciones del ICE.

El funcionario informó que por estos casos se han enviado 12 cartas diplomáticas al gobierno de Estados Unidos para investigar las razones de estos fallecimientos.

Señaló que hasta la fecha hay dos demandas por parte de las familias de estas personas fallecidas y cuatro más en los que se está integrando el expediente jurídico.

Mientras que en los otros tres casos, se lleva a cabo el análisis jurídico preliminar, lo que quiere decir que los abogados están revisando los elementos que hay en el caso para ayudar a las familias a tomar una decisión.

Así como tres casos más en los que se está a la espera de la decisión de la familia para presentar una demanda.

El subsecretario para América del Norte indicó que, en nueve de estos casos, el equipo legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está apoyando a las familias.

ICE tiene casi 14 mil mexicanos detenidos en Estados Unidos

Mientras que, del 20 de enero a la fecha, el ICE ha detenido a 177 mil 192 mexicanos.

En conferencia mañanera, detalló que en este mismo periodo la SRE han realizado 12 mil 866 visitas a centros de detención, con un promedio de 30 diarias.

Juan Ramón de la Fuente indicó que actualmente hay cinco mil 285 casos en los que la SRE brinda asesorías legales.

Mientras que de 2025 a la fecha se han otorgado un total de 20 mil 908 asesorías legales.

Destacó que estas acciones han sido gracias a un nuevo modelo de atención consular mucho más eficiente que todavía se encuentra en proceso de evolución.

“Es capaz de anticipar algunas de las cosas que pueden anticiparse con una mayor capacidad de respuesta y de atención, lo cual se refleja en los trámites que se atienden con rapidez”, dijo.

Explicó que esto también es resultado de una colaboración estrecha con la Agencia de Transformación Digital, que forma parte del cambio del modelo de atención consular.