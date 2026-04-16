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Méxicojueves, 16 de abril de 2026

Asfixia presupuestal hunde a las defensorías públicas

El gasto para las instituciones que asesoran penalmente a las capas más pobres del país se desplomó más de 99% entre 2021 y 2024, lo que debilita a una institución clave del sistema penal

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Mientras que en 2021 se invertían poco más de 3 mil millones de pesos por cada 100 mil habitantes para servicios de defensoría pública, en 2024 la tasa se redujo a 2.1 millones de pesos, lo que representa un desplome superior al 99 por ciento.

La defensoría pública es una especie de “contrapeso del Estado acusador: si es débil, el sistema de justicia pierde equilibrio y se vulnera el derecho a un juicio justo.

En México hay un total de 2 mil 205 defensoras y defensores públicos, de acuerdo con Data Justicia con base en censos del Inegi

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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