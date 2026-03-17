Cierre fronterizo detona proyecto para modernizar rastros ganaderos

Las Uniones Ganaderas Regionales de Coahuila, Sonora y Durango detallan sus planes de mejora. Hoy se anuncia el primero en Hermosillo

Bertha Becerra / El Sol de México

Así lo informaronen entrevistas por separado los presidentes de las Uniones Ganaderas Regionales de Coahuila, Homero Amezcua; de Sonora, Juan Ochoa y de Durango, Rogelio Soto.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, Rogelio Soto Ochoa, detalló que el programa contempla tres rubros: crédito para compra de semental, créditos para engorda y uno más para rastros.

Este último es para construir o modernizar rastros Tipo Inspección Federal (TIF) con el objetivo de obtener certificación estadounidense. “Yo tengo un rastro TIF, pero no me sirve para exportar carne a Estados Unidos”, señaló.

Soto Ochoa explicó que con una certificación estadounidense se puede completar todo el proceso: tener el becerro, engordarlo y comercializar su carne en el mercado que actualmente paga mejor, el de Estados Unidos.

Para ello se otorgarán créditos, aunque también se requerirá la aportación de las Uniones Ganaderas y de los gobiernos estatales para este proyecto dirigido a los ganaderos de Durango, Sonora y Coahuila.

Soto Ochoa afirmó que en Durango no se ha registrado la presencia del gusano barrenador del ganado, aunque advirtió que se trata de un riesgo latente.

Explicó que actualmente cuentan con un rastro con capacidad para sacrificar 300 animales, el cual será remodelado para alcanzar una capacidad de 450 animales, además de incorporar una sala de corte y deshuese para procesar carne.

El proyecto incluirá corrales de engorda, planta de alimentos y subastas ganaderas.

De manera paralela se trabaja en la ampliación de corrales de exportación en Agua Prieta, en espera de una reapertura de la frontera y de una mayor capacidad de recepción de ganado.

Las obras se realizarán de manera simultánea en estos tres puntos.

Ochoa explicó que este proyecto busca reconvertir a Sonora, un estado históricamente exportador de ganado en pie, hacia un modelo de exportación de carne procesada.

“Es un gran paso para estar preparados ante posibles nuevos cierres o si la frontera no se abre. Tenemos que transitar de ser un estado exportador de ganado en pie a exportar producto terminado”, afirmó.

Recordó que Sonora exportaba a Estados Unidos entre 300 mil y 350 mil cabezas de ganado al año, de un total de 1.2 millones que México enviaba al vecino país.

Debido a su estatus sanitario, el estado solo puede exportar ganado nacido y criado en Sonora.

Señaló que el programa representa una oportunidad para que Sonora cuente con dos rutas de mercado: la exportación de ganado en pie y la producción de carne. “Es mejor tener dos puertas de salida que una sola”, concluyó.