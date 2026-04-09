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Méxicojueves, 9 de abril de 2026

Inhabilitan túnel encontrado en Sonora con dirección a EU

Durante el hallazgo, autoridades coordinadas del Gobierno detuvieron a una persona presuntamente vinculada al crimen organizado

Ariadna Lobo

Autoridades de seguridad hallaron un túnel con dirección a Estados Unidos en Nogales, Sonora, y detuvieron a una persona, presuntamente miembro de un grupo criminal.

Derivado de una orden de cateo, los elementos de seguridad acudieron al inmueble y encontraron una excavación con una profundidad de 4.5 metros y 79 metro de largo con dirección a la frontera, pero sin salida.

Durante la diligencia, detuvieron a un hombre y aseguraron 21 cartuchos útiles.

El hallazgo y la detención fueron realizados por elementos de las secretarías de la Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y Seguridad de Sonora.

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