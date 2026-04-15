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Méxicomiércoles, 15 de abril de 2026

Kenia López respalda el fracking, pero sugiere usarlo con responsabilidad ambiental

La presidenta Sheinbaum presentó este miércoles un equipo de expertos que analizará las formas de explotar gas con menor impacto ambiental

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Esto es parte del plan de desarrollo energético nacional para garantizar el abasto de gas que requiere México y evitar la dependencia de este recurso de países como Estados Unidos.

Kenia López consideró que el país avanza en la dirección correcta al asumir la necesidad de fortalecer la producción nacional de gas natural e incluso destacó que en este proceso se podría involucrar la iniciativa privada.

Asimismo, destacó que la soberanía energética no solo garantizaría el abasto de gas natural para el país, sino que también elevaría la competitividad en México y de México frente al mundo.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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