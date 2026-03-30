Los casos aumentaron en los últimos años al pasar de 326 a 658 personas cuyo paradero fuera del país se desconoce

Roxana González

La cifra es el doble a los registrados entre 2015 y 2019, cuando hubo 326 reportes de connacionales desaparecidos fuera de México.

De acuerdo con la información, Estados Unidos es el país donde más mexicanos han desaparecido, con 98 de los 115 reportados solo el año pasado.

Según la información de la cancillería, la mayoría de los reportados como desaparecidos se trata de connacionales que se dirigían hacia Estados Unidos sin papeles, y cuyo último contacto con sus familias fue antes de cruzar o apenas lograron internarse en la Unión Americana.

Urbano consideró que la desaparición de cualquier persona en otro país al suyo implica un esfuerzo mucho más grande por las dificultades que representan para las autoridades y sobre todo para los familiares moverse a otros países.

La Cancillería, a través de sus embajadas y consulados, auxilia en la localización de mexicanos desaparecidos en el extranjero buscándolos en hospitales, cárceles o albergues, de acuerdo con información publicada por la dependencia que encabeza Juan Ramón de la Fuente.

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