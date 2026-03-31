Ley de EU para blindar a Vulcan Materials no impacta en México, afirma Sheinbaum

La mandataria reveló que su gobierno mantiene pláticas con Vulcan Material para ofrecer la posibilidad de explotar otras minas con menor impacto ambiental

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

“No tendría ningún impacto porque no hubo ninguna expropiación (...) Ahí claramente dice que en caso de expropiaciones”, afirmó la Presidenta.

Durante la aprobación, el congresista August Pfluger, denunció una campaña coordinada de México en contra de Vulcan Materials para prohibir la explotación de piedra caliza.

Ante ello, la Secretaría de Medio Ambiente ha insistido que no se trata de una expropiación de los predios de Calica, sino que únicamente se prohibieron las actividades mineras por sobrepasar el impacto ambiental.

“Hubo una sobreexplotación por encima del impacto ambiental que se otorgó a la mina. Entonces por ese se decreta el Área Natural Protegida porque es una zona de selva que hay que proteger”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante, recordó que frente al arbitraje internacional que inició Vulcan Material en contra de México, hay pláticas del Gobierno federal con la minera y abrir la posibilidad de explotar otras minas.

“Hemos tenido pláticas con la empresa Vulcan, particularmente la secretaría de Medio Ambiente, el secretario de Economía, la gobernadora de Quintana Roo, para ver si puede llegarse a un acuerdo”, dijo.