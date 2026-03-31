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Méxicomartes, 31 de marzo de 2026

Comisiones discutirán el plan B electoral en San Lázaro el 7 de abril

De aprobarse, el proyecto de reforma electoral pasaría a discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados el día siguiente

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

“Tenemos previsto que luego del análisis que se hará en comisiones del proyecto de dictamen a la minuta del Senado, éste sea aprobado y se turne a la Mesa Directiva para discutirlo y votarlo en el Pleno hacia el miércoles 8 de abril”, detalló.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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