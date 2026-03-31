El presidente de la Comisión de Reforma Político-Electoral, Víctor Hugo Lobo, confirmó que este martes 31 de marzo comenzará a circular entre legisladores federales el predictamen del plan B electoral, con la finalidad de que se discuta el martes 7 de abril en comisiones.

“La propuesta de calendario que estamos elaborando al interior de las comisiones unidas es que este martes, seguramente por la tarde, estaremos en posibilidades de enviar el proyecto de dictamen a todas las y los diputados integrantes de ambas comisiones”, dijo el diputado en conferencia de prensa.

Lo anterior, con la finalidad de cumplir los plazos legislativos que establecen que el proyecto de dictamen debe circularse entre las y los legisladores de las comisiones cinco días antes de su discusión.

El diputado morenista agregó que según el calendario previsto, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral discutirán el plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo 7 de abril.