Plan B avanza en comisiones de diputados; mañana lo discuten en el pleno

Los legisladores de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano votaron a favor del dictamen del plan B

Rafael García

Con 60 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones, este proyecto de dictamen será discutido en el pleno de la Cámara de Diputados.

Los legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron a favor de este dictamen del plan B.

Mientras que los del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra.

Se prevé una reducción de cuatro mil millones de pesos.

MC señala deficiencias del plan B de la reforma electoral

“Es una reforma muy dirigida porque van a acabar con privilegios de 33 personas, que son los consejeros, magistrados electorales y regionales”, dijo el legislador.