Plan B avanza en comisiones de diputados; mañana lo discuten en el pleno
Los legisladores de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano votaron a favor del dictamen del plan B
Rafael García
Con 60 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones, este proyecto de dictamen será discutido en el pleno de la Cámara de Diputados.
Los legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron a favor de este dictamen del plan B.
Mientras que los del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra.
Se prevé una reducción de cuatro mil millones de pesos.
MC señala deficiencias del plan B de la reforma electoral
“Es una reforma muy dirigida porque van a acabar con privilegios de 33 personas, que son los consejeros, magistrados electorales y regionales”, dijo el legislador.
Señaló además que