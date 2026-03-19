Caro Quintero enfrenta cargos por narcotráfico, crimen organizado y el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena

Pablo Rodríguez

De acuerdo con el reportero Jose Olivares del medio The Guardian, que publicó en sus redes sociales la conclusión de la sesión, especificando que la fecha del inicio del juicio puede cambiar.

Además, agregó que parece poco probable que Caro Quintero llegue a un acuerdo con la Fiscalía de EU.

Este jueves, 19 de marzo de 2026, se realizó la audiencia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, bajo la supervisión del juez Frederic Block.

Caro Quintero enfrenta cargos por narcotráfico, crimen organizado y el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.

Por su parte Caro Quintero es señalado por ser fundador del Cártel de Guadalajara, además es considerado una figura clave en la consolidación del narcotráfico moderno en México.

Desde la década de 1980 fue identificado como uno de los principales productores de marihuana, con una fortuna estimada por las autoridades mexicanas y estadounidenses en alrededor de 500 millones de dólares.

De acuerdo con las investigaciones, el agente participó en el descubrimiento de un importante cargamento de droga en el rancho El Búfalo, presuntamente vinculado a las operaciones de Caro Quintero.

Originario de Badiraguato, Sinaloa. El acusado enfrenta en Estados Unidos cargos por dirigir una empresa criminal, asesinato, distribución internacional de narcóticos y uso ilegal de armas de fuego para promover actividades de narcotráfico.

Para la audiencia de este jueves, no se prevé una resolución definitiva, pero se espera que el tribunal revise el avance del caso, el estado de las pruebas y los tiempos procesales rumbo a un eventual juicio.